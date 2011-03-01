محمد طباطبایی یزدی در گفتگو با خبرنگارمهر در مشهد با اشاره به تحقیقات انجام شده در بخش گیاه پزشکی افزود: شناسایی توانمندیها و امکانات موجود، ما را در انجام کارهای تحقیقاتی موفق تر می کند.

وی از سیاست تولید محصول پاک و عاری از مواد شیمیایی خبرداد و گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که مصرف کنندگان محصولات کشاورزی احساس ناامنی نکنند.

وی اظهارداشت: درحال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان و کشاورزان مسائل و مشکلات خود را ازطریق مباحث علمی و پژوهشی حل می کنند.

وی با اشاره به اینکه استفاده مناسب از منابع و امکانات موجود منابع طبیعی و آب و خاک ضروری است، تصریح کرد: برای بهره برداری بهتر از آب وخاک در این حوزه نیاز به برنامه ریزی صحیح و اصولی است.

این مسئول با بیان این که باید استعدادها و ظرفیتهای خاص استان در زمینه صنایع تبدیلی بررسی شود، ادامه داد: استفاده از تکنولوژی روز در فرآوری محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات در شرایط حاضر اجتناب ناپذیر است.



