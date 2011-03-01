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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

طباطبایی:

80 محصول کشاورزی در خراسان رضوی تولید می‌شود

80 محصول کشاورزی در خراسان رضوی تولید می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 80 محصول کشاورزی در این استان تولید می شود که با برنامه ریزی انجام شده این تنوع افزایش خواهد یافت.

محمد طباطبایی یزدی در گفتگو با خبرنگارمهر در مشهد با اشاره به تحقیقات انجام شده در بخش گیاه پزشکی افزود: شناسایی توانمندیها و امکانات موجود، ما را در انجام کارهای تحقیقاتی موفق تر می کند.

وی از سیاست تولید محصول پاک و عاری از مواد شیمیایی خبرداد و گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که مصرف کنندگان محصولات کشاورزی احساس ناامنی نکنند.

وی اظهارداشت: درحال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان و کشاورزان مسائل و مشکلات خود را ازطریق مباحث علمی و پژوهشی حل می کنند.

وی با اشاره به اینکه استفاده مناسب از منابع و امکانات موجود منابع طبیعی و آب و خاک ضروری است، تصریح کرد: برای بهره برداری بهتر از آب وخاک در این حوزه نیاز به برنامه ریزی صحیح و اصولی است.

این مسئول با بیان این که باید استعدادها و ظرفیتهای خاص استان در زمینه صنایع تبدیلی بررسی شود، ادامه داد: استفاده از تکنولوژی روز در فرآوری محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات در شرایط حاضر اجتناب ناپذیر است.

 


 
کد مطلب 1264283

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