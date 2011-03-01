به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن میرباقری، کارگردان، با اشاره به رویکرد پلیس نسبت به برگزاری جشنواره‌های مختلف از جمله فیلم گفت: ابتدا باید در برنامه‌ریزی بلند مدت کاری کرد که به وسیله فرهنگ‌سازی بتوان وظایف پلیس را در جامعه نهادینه کرد.

کارگردان "طبقه سوم" ادامه داد: جشنواره فیلم پلیس باید به گونه‌ای باشد که ملاک جشنواره تنها حضور مستقیم پلیس در فیلم‌ها نباشد، بلکه هدف و موضوع اصلی در آثار سینمایی ایجاد امنیت، کاهش جرائم و پیش‌گیری از جرم باشد.

وی در ادامه به امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و با بیان این مطلب که هدف اصلی پلیس باید از تولید آثار سینمایی دو مقوله باشد، گفت: این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که میان مردم و پلیس اعتماد متقابل ایجاد شود.

این فیلمساز با تاکید بر این که تعامل میان هنرمندان و پلیس می‌تواند در تولید آثار سینمایی موثر باشد، خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر این تعامل توسط موسسه ناجی هنر شکل گرفته است، اما با توجه به رویکرد نیروی انتظامی کافی نیست.

میرباقری در ادامه به پرهیز از شعارزدگی در تولید آثار سینمایی اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه شعارزدگی در فیلم‌ها با موضوعات اجتماعی و حتی با محوریت پلیس دیده می‌شود. باید حمایت‌ها به گونه‌ای باشد که شعارزدگی در فیلم‌های اجتماعی نباشد و فیلم‌ساز بتواند واقعیات ملموس را به خوبی تصویر کند.

وی تصریح کرد: معمولا فیلم‌های اجتماعی که به گونه‌ای شعارزدگی در آن دیده می‌شود، تماشاگران خود را از دست خواهد داد. نمایش فیلم‌ها و تله‌فیلم‌های تلویزیونی تاثیر بسزایی در امینت اجتماعی دارد و در این زمینه تلویزیون می‌تواند حمایت زیادی از سیاست‌های فرهنگی ناجا داشته باشد.

