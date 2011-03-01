تیمها به دنبال اثبات خود مقابل نائب قهرمان آسیا هستند

محمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز چهارشنبه ذوب‌آهن مقابل تیم دسته اولی الامارات در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: شرایط خوبی داریم و با پیروزی مقابل صبای قم با روحیه به مصاف الامارات می‌رویم، سه امتیاز بازی با صبا باعث شد که هم صدر جدول از دست ما نرود و هم روحیه ما را برای پیروزی مقابل الامارات افزایش داد.

وی در مورد الامارات تصریح کرد: می‌دانیم که این تیم، تیم کوچکی نیست و مقابل نایب قهرمان آسیا با انگیزه به میدان می‌آید، بازیهای لیگ قهرمانان آسیا شرایط خاصی دارند و همه تیمها می‌خواهند خود را در این مسابقات نشان دهند بنابراین بازیهای سختی در پیش داریم.

قاضی در مورد گلزنی‌اش در بازی مقابل صبا و به ارمغان آوردن گل سه امتیازی برای ذوب‌آهن گفت: گلزنی من در بازیهای گذشته به دلیل روکم‌کنی هواداران نیست اما بسیاری همه چیز را در گل می‌بینند و با وجود اینکه من در بازیهای فصل گذشته ذوب‌آهن عملکرد خوبی داشتم به دلیل اینکه تعداد گل‌هایم کم بود احساس کردم که اگر گل بزنم بیشتر دیده می‌شوم.

وی ادامه داد: زمانی که از بازیکن انتظار گلزنی دارند، مجبور می‌شویم با تغییر سیستم به خط هجومی رفته و برای رسیدن به گل برنامه‌های تاکتیکی بسیاری را مد نظر قرار دهیم.

مهاجم ذوب‌آهن در مورد مشکلات مالی ذوب‌آهن اضافه کرد: مشکلات مالی تاثیر چندانی در عملکرد ما نمی‌گذارد و با وجود اینکه گفته می‌شود مشکلات مالی ذوب‌آهن شرایط این باشگاه را بحرانی کرده به نظر من شرایط ذوب‌آهن در حال حاضر بحرانی نیست و این مشکلات در همه باشگاه‌ها وجود دارد.