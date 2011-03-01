مسائل فرهنگی در کشور بدون متولی باقیمانده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ناصر مکارم شیرازی، این مرجع تقلید روز دوشنبه در دیدار اعضای فراکسیون روحانی مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از این دیدار اظهار داشت: خوشبختانه سوز دینی در همه شما روحانیان مجلس وجود دارد و در مدت حضورتان در مجلس این رفتار را به خوبی ثابت کرده‌اید.



وی به برخی نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بدحجابی و بی‌حجابی و مفاسد اخلاقی و اعتیاد در جامعه اشاره کرد و از روحانیان مجلس خواست در این موضوع با جدیت بیشتر وارد شوند.



مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه غرب در تلاش است با القای فرهنگ غلط خود جوانان را به تباهی بکشد، تصریح کرد: باید بسیار مراقبت کنیم تا خدای نکرده فرهنگ غربی در جوانان راه پیدا نکند؛ اگر چنین شود آینده کشور در خطر خواهد بود.



وی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرهنگ اسلامی در صحنه بین المللی شناخته می‌شود، ‌تأکید کرد: باید همچنان این فرهنگ را در جهان ثابت نگهداریم.



آیت‌الله مکارم در بخش دیگری از سخنان خود از بی‌توجهی به مسائل فرهنگی گلایه کرد و افزود: متاسفانه امروز مسائل فرهنگی بدون متولی باقی مانده و هیچ ارگان و نهادی خود را در این مساله، مسئول نمی‌داند.



نقش رسانه‌ها در فرهنگ سازی اهمیت دارد



وی با بیان این که رسانه‌ها می‌توانند تأثیر فراوانی در فرهنگ سازی جامعه داشته باشند به نقش رسانه ملی در این مسأله اشاره داشت و افزود: رسانه ملی نقش به سزایی در فرهنگ سازی جامعه دارد و باید خود را در این خصوص بیشتر مسئول بداند و آنچه انجام می‌شود کافی نیست.



آیت الله مکارم شیرازی از نیروی انتظامی، ‌حوزه علمیه، صدا و سیما، وزارت ارشاد و دیگر ارگان‌های فرهنگی به عنوان مسئولان فرهنگی در جامعه یاد کرد و از آنها خواست دست به دست هم دهند و برای فرهنگ سازی و مقابله با فرهنگ غربی در جامعه گام‌های موثری را بردارند.



وی با ابراز نگرانی از نفوذ بی بند و باری‌های فرهنگ غربی در میان جوانان افزود: اگر خدای نکرده این بی بند و باری در میان جوان مذهبی و دینی نفوذ کند دیگر نباید انتظار داشت جوان بسیجی ما کفن بپوشد و در مقابل دشمنان بایستد زیرا دشمن از همین کفن پوشان هراس دارد.



استاد برجسته حوزه همچنین نقش حوزه‌های علمیه را در فرهنگ سازی و مقابله با فرهنگ نادرست غربی بسیار مؤثر خواند و اظهار کرد: گرچه حوزه علمیه باید در این زمینه گام‌های بلندی بردارند؛ ولی بدانید حوزه علمیه نیازمند پشتیبانی است اگر حمایت نشود، نمی‌تواند تأثیر زیادی در فرهنگ سازی داشته باشد.



آیت الله مکارم شیرازی تأکید کرد: مسائل فرهنگی برای ما یک امر حیاتی و سیاسی است که نظم و استقلال کشور ما وابسته به آن است.



وی افزود: نباید در مسائل فرهنگی تنها شعاری برخورد کنیم، باید برنامه‌ریزی دقیق انجام داد و برای مسائل فرهنگی متولی خاصی یافت تا این گونه دچار آسیب نشویم.



آیت‌الله مکارم شیرازی با قدردانی از شجاعت نمایندگان روحانی در اظهار نظرات خود در مجلس بیان کرد: خوشبختانه شجاعت خوبی در میان نمایندگان روحانی مجلس وجود دارد و باید از این بیشتر شجاعت نشان دهید.