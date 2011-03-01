صادرات غیر نفتی به 45 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی امروز در مراسم تقدیر از صادر کنندگان رتبه دوم گفت: کشور یک موجود زنده است که این موجود زنده با صادرات و واردات متعادل سلامت خود را حفظ می کند و اگر با کسالت مواجه شد باید خود را با تنظیم روابط میان واردات و صادرات بازسازی کند.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه کشور هم اکنون با اصل 44 در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در حال بازسازی ساختار اقتصادی خود است، افزود: صادرات برای سلامت کشور به منزله یک درمان قطعی و تزریق انرژی و ویتامین است و صادرکنندگان نیز پزشکان سلامت و تندرستی کشور هستند.

وی با اشاره به عزم دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی تصریح کرد: قرار بر این است که نمایندگان صادر کنندگان در شورای عالی صادرات غیر نفتی حضور داشته باشند تا با همراهی دولت بتوانند مزاحمت ها بر سر راه صادرات غیر نفتی کشور را از میان بردارند.

رحیمی گفت: امروزه ایران در دامنه کوه صادرات قرار گرفته اما قله آن پیشی گرفتن صادرات بر واردات است که بر این اساس با صادرکنندگان پیمان بسته ایم تا سال آینده صادرات غیر نفتی کشور به 45 میلیارد دلار برسد.

معاون اول رئیس جمهور از وجود موانع بر سر صادرات غیر نفتی خبر داد و گفت: این موانع باید با همکاری میان دولت و مجلس از میان برداشته شود بر این اساس نماینده صادر کنندگان باید در اولین جلسه صادرات غیر نفتی سال 90 حضور یافته و با دولت همفکری کند.

وی اظهار داشت: گام بعدی برای صادرات غیر نفتی کشور تساوی واردات و صادرات است که در سال 1390 با حمایت های دولت محقق خواهد شد ضمن اینکه در سال 91 صادرات کشور باید از واردات پیشی گیرد.