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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

آثار پویانمایی و سینمایی ویدیویی جشنواره کیش انتخاب می‌شوند

آثار پویانمایی و سینمایی ویدیویی جشنواره کیش انتخاب می‌شوند

هیئت انتخاب دو بخش پونمایی و سینمایی ویدیویی مسابقه سینمای ایران جشنواره بین‌المللی فیلم کیش معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه معصومی، حبیب الله بهمنی، بهرام عظیمی، عباس رافعی، امیرحسین آشتیانی پور، محمدرضا آهنج، علی اکبرصادقی و روانبخش صادقی فیلم های دو بخش پویانمایی و سینمایی ویدیویی جشنواره را انتخاب می‌کنند.

اعضای هیائ انتخاب بخش پویانمایی جشنواره علی اکبر صادقی، بهرام عظیمی و روانبخش صادقی هستند. مطابق آمار رسیده و ثبت شده در دبیرخانه جشنواره 83 اثر در بخش پویانمایی شرکت کردند و این هیئت قرار است آثار واجد شرایط برای بخش مسابقه را از میان این آثار انتخاب کند.
 
عباس رافعی، امیرحسین آشتیانی پور، حبیب الله بهمنی، محمدرضا آهنج و پروانه معصومی کار انتخاب آثار سینمایی ویدیویی رسیده به جشنواره را برعهده دارند. 108 عنوان فیلم دربخش آثارسینمایی ویدیویی جشنواره شرکت دارند.
 
این هیئت‌ها به زودی کار انتخاب و ارزیابی آثار را آغاز می‌کنند.
 
کد مطلب 1264291

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