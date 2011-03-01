به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه معصومی، حبیب الله بهمنی، بهرام عظیمی، عباس رافعی، امیرحسین آشتیانی پور، محمدرضا آهنج، علی اکبرصادقی و روانبخش صادقی فیلم های دو بخش پویانمایی و سینمایی ویدیویی جشنواره را انتخاب می‌کنند.

اعضای هیائ انتخاب بخش پویانمایی جشنواره علی اکبر صادقی، بهرام عظیمی و روانبخش صادقی هستند. مطابق آمار رسیده و ثبت شده در دبیرخانه جشنواره 83 اثر در بخش پویانمایی شرکت کردند و این هیئت قرار است آثار واجد شرایط برای بخش مسابقه را از میان این آثار انتخاب کند.

عباس رافعی، امیرحسین آشتیانی پور، حبیب الله بهمنی، محمدرضا آهنج و پروانه معصومی کار انتخاب آثار سینمایی ویدیویی رسیده به جشنواره را برعهده دارند. 108 عنوان فیلم دربخش آثارسینمایی ویدیویی جشنواره شرکت دارند.

این هیئت‌ها به زودی کار انتخاب و ارزیابی آثار را آغاز می‌کنند.

