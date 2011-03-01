استفاده از کلاه ایمنی احتمال مرگ را 40 درصد کم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مشیانه حدادی با اشاره به اینکه موتورسواران و ترک سواران، در مجموع 2/43 درصد مصدومین حوادث خدمت گیرنده در مراکز درمانی کشور را تشکیل می دهند، اظهار داشت: آسیب پذیرترین گروه سنی به ترتیب گروه سنی 20 تا 24 سال و سپس 15 تا 19 سال، 25 تا 29 سال و سپس 30 تا 34 سال است.

وی رعایت حق تقدم را برای موتورسواران ضروری دانست و گفت: موتور سواران علاوه بر احترام به قوانین عبور و مرور و پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و استفاده از کلاه ایمنی باید حق تقدم را رعایت کنند زیرا موتورسواران، در حواث ترافیکی به شدت آسیب پذیرند. همچنین آنان باید از سوار کردن کودک در ترک موتور، جدا اجتناب کنند.

به گفته حدادی، در حال حاضر سرعت غیر مجاز، رانندگی حین مصرف مشروبات الکی و عدم استفاده از وسایل محافظ کننده شخصی از جمله کلاه ایمنی، کمربند ایمنی و صندلی مخصوص کودک از مهمترین ریسک فاکتورهای حوادث ترافیکی در جهان است.

وی در ادامه تاکید کرد: کلاه ایمنی احتمال مرگ را 40 درصد و احتمال آسیب شدید وارده به سر را تا 70 درصد کم می کند و از جمله محافظ های مهم در حوادث ترافیکی، راکبین و ترک سواران وسایط نقلیه دوچرخ است.

رئیس اداره پیشگیری از حوادث وزارت بهداشت گفت: صندلی مخصوص کودک نیز احتمال مرگ و میر شیرخوار را تا 70 درصد و احتمال مرگ کودکان را 54 تا 80 درصد کم می­کند و امروزه از حالت یک وسیله لوکس به مداخله ای موثر جهت حفظ ایمنی سرنشینان کودک تبدیل شده است.

