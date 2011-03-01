ممانعت هیئت رئیسه مجلس از قرائت گزارش 25 بهمن/ دلایل عدم قرائت

جاسم ساعدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان علت تاخیر در قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی فتنه و حوادث 25 بهمن ماه گفت: این گزارش این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس نبوده است اما رئیس و نواب رئیس مجلس به دلیل موارد محرمانه ای که در این گزارش وجود دارد از قرائت آن در صحن علنی مجلس و انتشار آن در میان افکار عمومی ممانعت کردند.

وی ادامه داد: این گزارش از سوی هیئت رئیسه به کمیته پنج نفره ارجاع داده شد تا با حذف موارد محرمانه یا اصلاح آن یا کلی گویی در خصوص موضوعات محرمانه آن را برای قرائت از پشت تریبون صحن علنی مجلس آماده کنند.

وی گفت: گزارش مجلس از 25 بهمن ماه هفته آینده نیز در صحن قرائت نمی شود.