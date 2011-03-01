روابط عمومی ادارات باید مطبوعات را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رضا صفی آریان در سومین جلسه شورای روابط عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه یک کشور که با حضور کارشناسان هشت استان کشور در همدان برگزار شد، گفت: ارتباطات، تبلیغات، اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع و تعامل با مردم و مسئولان از جمله وظایف روابط عمومی‌ها در سازمان‌ها و نهادهای مختلف است که نیازمند دانش و دانایی خاص برای بازدهی مثبت و مؤثر است.

صفی آریان افزود: روابط عمومی به عنوان نماینده یک سازمان باید دارای اطلاعات و آگاهی‌های لازم باشد و تمام اطلاعات را در اختیار سازمان قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی‌ها باید به صورت مستمر در تعامل با مطبوعات و رسانه‌ها باشند، اظهار داشت: از جمله عوامل ارتقا روابط عمومی برخورداری از ابزار و نیروی توانمند است.

وی با تأکید بر گستردگی بحث آموزش، بهداشت و درمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر انقلاب اسلامی به عنوان یک الگو برای جهان اسلام معرفی شده است، بنابراین باید در همه زمینه‌ها از جمله بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، کاهش طلاق و خودکشی و ارتقا بهداشت جامعه سرآمد باشیم.

رئیس شورای روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نیز در این نشست گفت: استان همدان تنها منطقه‌ای است که به صورت مرتب جلسه شوراهای روابط عمومی در استان‌ها را هر دو ماه یکبار تشکیل می‌دهد.

علی افشانی برگزاری چنین جلساتی را نقطه عطفی برای برخورداری و بهره‌وری دانشگاه‌ها از توانمندی‌های یکدیگر عنوان کرد و افزود: در این نشستها نوع فعالیت‌ها، تجارب، پیشنهادها و نظرهای متفاوت مطرح می شود که در بهینه سازی عملکرد روابط عمومی‌ها و مرتفع شدن نقاط ضعف و مشکلات مؤثر است.

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز به نقش روابط عمومی‌های دانشگاه در فرآیند مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: باید در فرآیند مدیریت بحران جایگاه روابط عمومی را در شرایط عادی و در حرکت از تغییرات و تحولات به برقراری نظم مجدد بازگو کنیم.

اسماعیل رحمانی افزود: در مدیریت بحران از جمله شاخص‌های مهم، مدیریت ارتباطات است که به لحاظ نقش روابط عمومی در افکار عمومی نخستین واحدی که طرح سئوال و جواب از کانال‌های مختلف از آن صورت می‌گیرد روابط عمومی است.

وی یکی از رسالت‌های مهم روابط عمومی در انجام مأموریت‌ها و فعالیت‌ها را تهیه و تدوین دستورالعمل اطلاع‌رسانی در قالب فرآیند قبل، حین و بعد از بحران در مدیریت بحران عنوان کرد.