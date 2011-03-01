سامانه ملی شناسنامه بهره برداران کشاورزی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان صبح امروز سه شنبه در مراسم برقراری ارتباط اینترنت پرسرعت 200 نقطه وزارت جهاد کشاورزی در کشور با اشاره به همکاری دو وزارتخانه در توسعه زیرساختهای فنی تحقق دولت الکترونیک در این بخش، اظهار داشت: با توسعه زیرساختهای الکترونیکی حوزه کشاورزی، روند پروژه های این بخش طی یک و نیم سال اخیر توسعه بیشتری پیدا کرده و مسیر این پیشرفت به مراتب در حال گسترش است.

وی با بیان اینکه در طول 16 ماه اول دولت دهم حدود 166 هزار هکتار آبیاری تحت فشار، انجام شده که نسبت به مدت مشابه 2 برابر رشد داشته است، ادامه داد: این رشد به صورت تصاعدی در حال افزایش است که به تدریج بر رکورد 200 هزار هکتار در سال و بعد از آن به 500 هزار هکتار در سال دست پیدا خواهیم کرد همچنین رشد اعتبارات این وزارتخانه وضعیت خوبی داشته و در سال 90 هم افزایش خواهد داشت.

خلیلیان گفت: در سال آینده در بودجه عمرانی 70 درصد رشد خواهیم داشت و از محل سایر منابع برنامه ریزی شده نیز حدود 10 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد تا بتوانیم با تحولی اساسی در این بخش و با تکیه بر فناوری های نوین تا پایان برنامه پنجم توسعه شاهد کشاوزی توسعه یافته در کشور بر پایه خدمات الکترونیکی باشیم.

وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر توسعه حجم صادرات محصولات کشاورزی در 10 ماهه اول امسال به افزایش 40 درصدی حجم صادرات و کاهش 20 درصدی واردات محصولات کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و افزود: با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه زیرساختهای الکترونیکی امیدواریم تا پایان امسال به تولید حداقل 107 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی دست یابیم.

وی نرخ رشد سالانه بخش کشاورزی را تا پایان برنامه پنجم حدود 7 درصد عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور دراین بخش علاوه بر اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت جهادکشاورزی، واگذاری وظایف تصدی گری نیز به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد که اصلاح این فرآیندها و سرعت بخشیدن به امور از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان پذیر خواهد بود.