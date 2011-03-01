531 پایگاه کمکهای گلستانیها را در جشن نیکوکاری جمع آوری می کند

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد 448 پایگاه ثابت و 83 یاگاه سیا رهستند.

وی اظهار داشت: علاوه براین در مدارس نیز پایگاه زده می شود و هدف از اجرای این طرح، جمع آوری کمکهای مردمی برای خانواده هاییی است که مشکل مالی دارد.

وی اظهار داشت: این طرح با کمک صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج و آموزش و پرورش و این نهاد برگزار می شود.

به گفته حاجی اکبری، در 10 ماه اول سالجاری 21 میلیارد و 580 میلیو تومان به حساب خانوارهای مددجو استان واریز شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: در سال 87 حدود یک میلیارد و 210 میلیون ریال کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری جمع اوری شد.

وی خاطرنشان کرد: این درحالی است که این میزان کمکها در سال 88 به دو میلیارد و 381 میلیون ریال رسید و پیش بینی می شود، این میزان در سالجار ییز رشد یابد.

7.5 درصد جمعیت گلستان تحت پوشش امداد هستند.