متن بیانیه داوران بانک سپه در بخش تجلی اراده ملی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، این مراسم با حضور جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی مسعود شاهی دبیر بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، محمدرضا خورسندی عضو هیئت مدیره بانک سپه، ملکی رئیس اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک سپه و مسئولان سازمان‌ها و نهادها، عوامل فیلم‌ها و نامزدهای دریافت جایزه در سالن همایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

هیئت داوران بانک سپه آقایان زالی، آدوسی، تربتی‌فرد، عسگری و الماسی پس از ارزیابی و بررسی فیلم‌های جشنواره بیست و نهم فیلم فجر، فیلم سینمایی "سیب و سلما" به کارگردانی حبیب اله بهمنی را به عنوان بهترین فیلم بانک سپه انتخاب کردند. در این مراسم جایزه ویژه بانک سپه را محمدرضا خورسندی عضو هیئت مدیره بانک به کارگردان فیلم سینمایی «سیب و سلما» اهدا نمود.

براساس این گزارش متن بیانیه داوران بانک سپه در بخش تجلی اراده ملی به این شرح است: بانک سپه با قریب نود سال سابقه درخشان، خدمت صادقانه و به عنوان نخستین بانک ایرانی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این مرز و بوم به حامی موثر انگیزه‌های رو به پیشرفت کشور بدل شده است.

حضور پر رنگ و مستمر بانک سپه در حوزه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی کشور در کنار رسالت کلان اقتصادی، فضایی علمی، پویا و ماندگار از تعاملی سازنده در جامعه پدید آورده است که با چنین توجهی به زیر ساخت‌های فرهنگی جامعه به طور حتم مأموریت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی را بیش از پیش به منصه ظهور رسانده و استحکام بخش پایه‌های اعتلای فرهنگ و هنر ایران زمین بوده است.

بانک سپه با دغدغه تقویت و ارتقای ساختار فرهنگی جامعه و با تمام اندوخته‌های علمی و هنری در اختیار در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر حضوری پر رونق داشته و در پیشبرد اهداف اجتماعی مدنظر گامی تأثیر گذار برداشته است. جشنواره بیست و نهم فیلم فجر به پایان رسید تا تأثیرات نامحدود هنر هفتم بر پیکره فرهنگ و هنر جامعه ایرانی بیش از گذشته نمایان شود. نگرش‌های خلاقانه آمیخته با خرد و دانش در برخی از آثار به نمایش درآمده حکایتی است مبسوط از رشد و تعالی این هنر ماندگار.

هیئت داوران بانک سپه در بخش تجلی اراده ملی با سپاس از مجموعه عوامل برگزار کننده بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر پس از بررسی‌های دقیق و موشکافانه، ضمن تقدیر از فیلم‌های "یه حبه قند"، "ارتباط خانوادگی"، "اینجا بدون من" و "آقا یوسف" که به شیوه‌ای ظریف، تأثیر گذار علقه‌ها و پیوندهای اجتماعی را مورد واکاوی قرار داده و ارزش‌های حاکم بر جامعه ایرانی را احیا نموده است، جایزه ویژه خود را به دلیل توجه به ادبیات غنی اسلامی با مصور نمودن تأثیرات اعجاز انگیز آیات الهی بر افکار و اندیشه‌ها، صحه بر ارتزاق حلال و تشحیذ اذهان مخاطبان بر حفظ و صیانت از ریشه‌های اعتقادی و سنتی آحاد جامعه و به واسطه موضوع معنوی جذاب، تقدیم می‌کند به جناب آقای حبیب الله بهمنی کارگردان خوش ذوق فیلم سینمایی "سیب و سلما" که طنین جان بخش و روح نواز قرآن کریم را در فضایی لبریز از مهر و مهربانی و با ضرب آهنگی روان و ملایم به مردم شریف ایران هدیه کردند.

امید است در تشریک مساعی هدفمند و مداوم با فیلم‌سازان حرفه‌ای و درد آشنای عرصه هنر هفتم بتوانیم زمینه‌ساز رشد و تعالی فرهنگی جامعه را فراهم آوریم. در ادامه مراسم حبیب‌الله بهمنی کارگردان منتخب بانک سپه درباره چند و چون ساخت فیلمش و ارتباط آن با مفاهیم دینی و قرآنی توضیحاتی داد و گفت: برخورد بانک سپه با این فیلم یک نگاه شرعی و دینی بود که به عمق مساله حلال و حرام توجه کرده بود.

وی ادامه داد: برایم خیلی جالب و جذاب بود که هیئت داوران بانک سپه به عنوان نخستین بانک به نکته‌های ظریف حلال و حرام در فیلم عنایت خاصی داشت.

