27 اکیپ خبری صدا و سیمای لرستان سفر هیئت دولت را پوشش می دهند

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: با توجه به برنامه ریزی های دقیق صورت گرفته و آمادگی کامل توسط مرکز صدا و سیمای استان لرستان از 10 روز قبل، سفر رئیس جمهوری را از بدو ورود تا آخرین لحظه سفر پوشش ویژه رسانه ای خواهد داد.

فتاح کمری ادامه داد: بر اساس این برنامه ریزیها مراسم استقبال مردمی از رئیس جمهور از مسیر فرودگاه تا ورزشگاه تختی خرم آباد با استفاده از سه واحد سیار تلویزیونی، لینکهای ماهواره ای و دوربین های تلویزیونی به طور زنده از شبکه افلاک پخش خواهد شد.

وی یادآور شد: تمام جلسات هیئت دولت و رئیس جمهور اعم از دیدارها، سخرانی ها، بازدید ها، افتتاحیه ها و سایر برنامه های این سفر در مرکز استان و شهرستانها نیز توسط گروه های رسانه ای این مرکز در همان روز در قالب برنامه های مختلف پخش خواهد کرد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان یادآور شد: همچنین بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته توسط مرکز صدا و سیمای مرکز لرستان، چهارشنبه شب شبکه افلاک یک برنامه زنده تلویزیونی با حضور دکتر احمدی نژاد را تقدیم مردم استان لرستان می کند.

وی خاطر نشان کرد: پخش مستقیم سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم خرم آباد از شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش گزارشهای خبری و تولیدی از شبکه های مختلف سیما و ارتباط های زنده تلویزیونی با شبکه های مختلف نیز از دیکر برنامه های صدا و سیمای مرکز لرستان در طول سفر رئیس جمهور به استان است.