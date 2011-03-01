10 هزار نهال رایگان در بجنورد توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی اصغر بابایی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: زبان گنجشک، اقاقیا، افرا، سرو خمره و کاج نهال هایی هستند که در روز درخت کاری در پایگاه های تعیین شده در سطح شهرستان به صورت رایگان توزیع می شوند.

وی تصریح کرد: پایگاه های میدان شهید، میدان کارگر، شهرداری مرکزی بجنورد، سازمان پارک ها، فضای سبز شهرستان، شهربازی، پارک آفرینش و پارک شهر پایگاه هایی هستند که به مدت یک هفته توزیع نهال ها به عموم مردم را به عهده دارند.

وی ادامه داد: همچنین در روز درخت کاری با حضور مسئولین استانی 50 هکتار از فضای بش قارداش بجنورد درخت کاری می شود.

وی اضافه کرد: در صورت مناسب نبودن شرایط جوی 20 هکتار از فضای آزاد کشتارگاه جدید صنعتی بجنورد با حضور مسئولین درخت کاری می شود.

بابایی از دیگر برنامه های این سازمان به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری به نهال کاری در دانشگاه پیام نور بجنورد نیز اشاره کرد و افزود: همچنین در روز جمعه 20 اسفند ماه این سازمان پیاده روی عمومی به سمت "بش قارداش" بجنورد را در نظر گرفته است.

وی در خصوص برنامه های این سازمان در ایام نوروز نیز گفت: در تمام میدان های شهرستان بجنورد فرش گل در نظر گرفته شده است و برنامه هایی نظیر آب نماهای رنگ آمیزی، آب گیری و رنگ آمیزی استخرها ها و بهسازی سرویس های بهداشتی موجود در فضاهای سبز و پارک های شهرستان درحال انجام است.

وی مساحت فضای سبز شهرستان بجنورد را 102هکتار اعلام کرد و گفت: سرانه استفاده از فضای سبز در شهرستان 5.8 متر مربع است و این درحالی است که استاندارد فضای سبز کشوری هفت تا 12 متر مربع است.

وی تشریح کرد: برای رسیدن به استاندارد فضای سبز کشوری شهرستان بجنورد حداقل به 20 هکتار فضای سبز نیاز دارد.

بابایی همچنین مساحت پارک های عمومی استان را 40 هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: سرانه استفاده از پارک ها در شهرستان بجنورد تنها 2.5 متر مربع است.

وی ادامه داد: برای گسترش و توسعه فضای سبز و پارک های استان نیز 190 هزار متر مربع در حال ساخت است.