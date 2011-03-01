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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

با حضور منصوری/

چهارمین هم‌اندیشی ویرایش برگزار می‌شود

چهارمین هم‌اندیشی ویرایش برگزار می‌شود

چهارمین جلسه از نشستهای هم‌اندیشی ویرایش فردا چهارشنبه 11 اسفند در محل انتشارات فنی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با موضوع  "واژه‌نامه در کتاب" برپا می‌شود، دکتر رضا منصوری، محمد حسن‌پور و علی کافی حضور می‌یابند و درباره این مقوله سخن خواهند گفت.

سخنران اول این نشست دکتر منصوری درباره "زبان علمی، واژه‌نامه و توسعه عملی" به سخنرانی می‌پردازد و در آن از نقش تعیین کننده زبان در اجتماع علمی از لحاظ برقراری ارتباط و رشد فکری در اجتماع  و همچنین کوششهای 150 ساله اخیر برای بیان مفاهیم پیچیده علمی و پرورش نوآموزان صحبت می‌کند.

حسن‌پور نیز درباره "نابسامانیها، تنگناها، و تعبیرها در واژه‌نامه‌سازی" سخن خواهد گفت.

وی در این هم‌اندیشی ضمن ارائه تعریفی از "واژه‌نامه کتاب" و "کتاب واژه‌نامه" و عیوب واژه‌نامه‌ها، باورهای نادرست ناشران، جامعه، داوران، مدیران تولید، ویراستاران، مسئولان فنی  و صاحبان اثر در مورد مفهوم ضرورت تدوین واژه‌نامه را بررسی خواهد کرد.

کافی سومین سخنران این نشست نیز از تدوین واژه‌نامه در کتابها، مقالات، پایان‌نامه‌ها و دستورالعملهای لازم برای این کار سخن می‌گوید.

علاقه‌مندان برای شرکت در چهارمین جلسه هم‌اندیشی ویرایش می‌توانند ساعت 16:30 به محل انتشارات فنی ایران واقع در خیابان میرعماد، شماره 24 مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1264303

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