به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با موضوع "واژه‌نامه در کتاب" برپا می‌شود، دکتر رضا منصوری، محمد حسن‌پور و علی کافی حضور می‌یابند و درباره این مقوله سخن خواهند گفت.

سخنران اول این نشست دکتر منصوری درباره "زبان علمی، واژه‌نامه و توسعه عملی" به سخنرانی می‌پردازد و در آن از نقش تعیین کننده زبان در اجتماع علمی از لحاظ برقراری ارتباط و رشد فکری در اجتماع و همچنین کوششهای 150 ساله اخیر برای بیان مفاهیم پیچیده علمی و پرورش نوآموزان صحبت می‌کند.

حسن‌پور نیز درباره "نابسامانیها، تنگناها، و تعبیرها در واژه‌نامه‌سازی" سخن خواهد گفت.

وی در این هم‌اندیشی ضمن ارائه تعریفی از "واژه‌نامه کتاب" و "کتاب واژه‌نامه" و عیوب واژه‌نامه‌ها، باورهای نادرست ناشران، جامعه، داوران، مدیران تولید، ویراستاران، مسئولان فنی و صاحبان اثر در مورد مفهوم ضرورت تدوین واژه‌نامه را بررسی خواهد کرد.

کافی سومین سخنران این نشست نیز از تدوین واژه‌نامه در کتابها، مقالات، پایان‌نامه‌ها و دستورالعملهای لازم برای این کار سخن می‌گوید.

علاقه‌مندان برای شرکت در چهارمین جلسه هم‌اندیشی ویرایش می‌توانند ساعت 16:30 به محل انتشارات فنی ایران واقع در خیابان میرعماد، شماره 24 مراجعه کنند.

