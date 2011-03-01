به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حقیقی گفت: سینمای بومی را هرکس بر اساس نگاه خود تعریف کرده است. اما فکر می‌کنم در نگاه اول، وقتی وارد فضایی می‌شویم که تعریف سینمای بومی را به خودش اختصاص می دهد؛ سینمایی است که در ارائه خودش را ملزم به مختصات آن فرهنگ بداند. حالا این هم در زمینه می توان از روایت و قصه گویی استفاده کرد و در انتخاب آن قصه، شخصیت‌ها و در نگاه به فرهنگ مرزبوم این نگاه بومی را لحاظ کرد.

وی ادامه داد: ممکن است من تصمیم ‌بگیرم کاری بسازم در مورد ترکمن‌صحرا اما باید نگاهی متعلق به خودم داشته باشم. از طرفی هم مشخص هم هست که من سعی کردم از فرهنگ آنجا کمک بگیرم و قصه خودم را هم روایت کنم. می‌توانستم یک مرز و بوم دیگری هم انتخاب کنم و قصه‌ام را آنجا تعریف کنم ولی وقتی ترکمن صحرا را انتخاب کردم باید خودم را به مختصات فرهنگی و بومی آن جا مقید بدانم و کاری نکنم که خلاف سنن و عادات آن منطقه باشد.، هر چند که نگاهی نوآورانه و مدرن داشته باشد.

این کارگردان سینما خاطر نشان ساخت: همه سعی‌ام را می‌کنم که براساس خود فرهنگ آنجا به قشم نگاه کنم و درواقع یک نگاه درونی به آن داشته باشم، نه نگاه یک فرد توریستی و از بیرون. خیلی مواقع برخی از کارگردانها به این شکل عمل می‌کنند و به فضاها، المان‌ها و رنگ‌ها از بیرون نگاه می‌کنند و برای بیان کار خودشان این‌ها را آرایش می‌کنند و زینت کار خودشان قرار می‌دهند اما موضوع کار آنها چیز دیگری است ؛ چیزی غیراز فرهنگ و مرز و بوم است. در این صورت فرهنگ آن منطقه نمایشی می‌شود و دیگر زندگی در کار جریان ندارد. حالا تلاش من این است که از دید خود قشمی‌ها به جزیره شان نگاه کنم و زیبایی هایش را از دید خودشان ببینم. نمی‌خواهم بگویم که یک دید توریستی اشتباه است ولی من این نوع نگاه را داشته‌ام.