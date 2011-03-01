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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

8 هزار بازنشسته گلستانی بیمه تکمیلی شدند

8 هزار بازنشسته گلستانی بیمه تکمیلی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بیمه تامین اجتماعی گلستان گفت: تاکنون هشت هزار نفر از مجموع 20 هزار بازنشسته تحت پوشش این سازمان در استان بیمه تکمیلی شدند.

حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پیش بینی می شود بقیه این افراد تا پایان نیمه اول سال آینده از مزایای این طرح بهره مند شوند.

وی به عیدی بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت عیدی بازنشستگان جذب و بانک عامل نیز مشخص شد و حداکثر تا 15 اسفند به حساب بازنشستگان واریز می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 170 هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش این سازمان بوده و با مجموع افراد تبعی حدود 470 هزار نفر را تحت پوشش داریم.
 
مدیرکل تامین اجتماعی گلستان، گفت: تاکنون هزار و 550 نفر از کارگران ساختمانی در استان بیمه شدند.
 
امیری افزود: بیمه کارگران ساختمانی از دغدغه های دولت است و این طرح در استان در دست پیگیری است.
 
وی اظهار داشت: هر کارگری که کارت مهارت فنی دارد و با معرفی نامه فنی و حرفه ای می تواند با مزاجعه به تامین اجتماعی از مزایای این نوع بیمه بهره مند شود.
 
وی یادآور شد: نرخ بیمه کارگران 23 هزار تومان درماه است.
کد مطلب 1264306

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