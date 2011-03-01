8 هزار بازنشسته گلستانی بیمه تکمیلی شدند

حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پیش بینی می شود بقیه این افراد تا پایان نیمه اول سال آینده از مزایای این طرح بهره مند شوند.

وی به عیدی بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت عیدی بازنشستگان جذب و بانک عامل نیز مشخص شد و حداکثر تا 15 اسفند به حساب بازنشستگان واریز می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 170 هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش این سازمان بوده و با مجموع افراد تبعی حدود 470 هزار نفر را تحت پوشش داریم.

مدیرکل تامین اجتماعی گلستان، گفت: تاکنون هزار و 550 نفر از کارگران ساختمانی در استان بیمه شدند.

امیری افزود: بیمه کارگران ساختمانی از دغدغه های دولت است و این طرح در استان در دست پیگیری است.

وی اظهار داشت: هر کارگری که کارت مهارت فنی دارد و با معرفی نامه فنی و حرفه ای می تواند با مزاجعه به تامین اجتماعی از مزایای این نوع بیمه بهره مند شود.

وی یادآور شد: نرخ بیمه کارگران 23 هزار تومان درماه است.