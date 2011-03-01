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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

انتخابات هیئت فوتبال سمنان با حضور کفاشیان برگزار می‌شود

انتخابات هیئت فوتبال سمنان با حضور کفاشیان برگزار می‌شود

مجمع انتخابات ریاست هیئت فوتبال سمنان روز شنبه به ریاست علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجمع روز شنبه 14 اسفندماه در محل هیئت فوتبال سمنان برگزار خواهد شد. برای انتخابات ریاست هیئت فوتبال سمنان پنج نفر نامزد هستند که برای کسب رای اعتماد اعضای مجمع با یکدیگر رقابت خواهند کرد. مرتضی عزالدین از حدود 6 ماه گذشته سرپرستی هیئت فوتبال سمنان را برعهده دارد.

علی کفاشیان برای شرکت در مجمع انتخابات هیئت فوتبال سمنان روز شنبه به همراه اسد اسدی مسئول امور استان‌های فدراسیون فوتبال عازم استان سمنان خواهد شد.

کفاشیان همچنین روز 18 اسفند برای شرکت در انتخابات ریاست هیئت فوتبال خوزستان راهی اهواز خواهد شد. در حال حاضر عامری گلستانی مسئولیت سرپرستی هیئت فوتبال خوزستان را برعهده دارد.

کد مطلب 1264308

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