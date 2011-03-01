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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۱

در مازندران؛

بقاع متبرکه و مساجد بین راهی آماده پذیرش گردشگران نوروزی است

بقاع متبرکه و مساجد بین راهی آماده پذیرش گردشگران نوروزی است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: کلیه بقاع متبرکه و مساجد بین راهی مازندران آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیف الله سهرابی صبح سه شنبه در جلسه برنامه ریزی مراسم تحویل سال نو در امامزادگان مازندران با اشاره به اینکه مازندران دارای هزار و 262 بقعه امامزاده است، افزود: 198 مساجد بین راهی در سطح مازندران وجود دارد که 72 مسجد در مسیر راه مسافران قرار گرفته است و بستری فراهم شد تا زائران بتوانند از ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی این اماکن استفاده کنند.

وی افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران، زمینه جذب مسافر به اماکن متبرکه را در دستور کار خود قرار داده است و در این راستا با آماده سازی 120 سوئیت و 700 زائر سرا در مجاورت بقاع امامزادگان پذیرای مسافران و گردشگران در سطح کشور و بین‌المللی هستند.

سهرابی، ارائه خدمات رسانی را از سوی خادمان بقاع امامزادگان مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام سال نو و ورود مسافران به استانی که نخستین مرکز شیعی در کشور بوده است لازم است به بهترین نحو پذیرایی و خدمات رسانی صورت گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اینکه در سال جاری بیشترین مسافران بومی استان و کشور در مجاورت امامزادگان بودند، گفت: امسال بر اساس امکان سنجی، نیاز و استقبال مسافران تدابیری در برنامه‌ها تدوین شده ستاد تسهیلات سفر اندیشیده شد تا در کنار اماکن متبرکه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، معنوی و اقتصادی که موجب جذب گردشگر گردد فراهم شود.

وی حضور مستمر ائمه جماعات را در مساجد تاکید کرد و یادآور شد: نمازهای واجب باید به صورت جماعات در مساجد و امامزادگان برگزار شود.

سهرابی افزود: مساجد و بقاع امامزادگان مازندران باید از لحاظ بهداشتی و نظافت همه جانبه که بتواند شأن و جایگاه یک مکان الهی را داشته باشد مورد توجه مسئولان مرتبط قرار گیرد.

وی، برگزاری مسابقات قرآنی را در مساجد از ضرورت‌های دانست و گفت: هیئت‌های امنا و خادمان مساجد باید در برگزاری مسابقات فرهنگی و معنوی که می‌تواند ریشه در شیعی بودن مازندران را نشان دهد برگزار شود.

سهرابی خاطرنشان کرد: مسئولان اوقاف شهرستانی باید نسبت به پیگیری اماکنی که در اطراف بقاع امامزادگان و مساجد قرار دارند و از موقوفات محسوب می‌شوند در جذب این وقف شده‌ها درست عمل کنند.

وی با اشاره به سابقه طولانی این عید باستانی، فلسفه تحویل سال و آغاز سال جدید که شادمانی روحی و معنوی را در میان مردم ایجاد می‌کند، عنوان کرد: یکی از سنت‌های قدیمی ایرانیان در عید نوروز به خصوص در لحظه تحویل سال، حضور در جوار مشاهد و اماکن و کسب بهره معنوی از این اماکن برای سال جدید است.

سهرابی با تأکید بر اهمیت و جایگاه امامزادگان و بقاع متبرکه در ایام نوروز و لحظه تحویل سال و حضور بیش از 35 میلیون نفر در ایام نوروز سال گذشته در این اماکن، تصریح کرد: به دلیل همین اهمیت، سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان ویژه برنامه‌ای برای ایام نوروز طراحی کرده است.

وی تصریح کرد: حضور زائران نوروزی در جوار امامزادگان ما را بر آن داشت که برای ایام نوروز برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم که بخشی از ان طراحی شده و بخش دیگر در استان‌ها در حال آماده‌سازی است.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه ، به وجود مقبره ‌الشهداء در برخی از امامزادگان وحضور خانواده‌های این شهدا و مردم برای لحظه تحویل سال در این اماکن اشاره کرد و گفت: در این بقاع و امامزادگان برای تحویل سال برنامه‌های خاصی ترتیب داده شده است. و همچنین تسهیلاتی برای حضور مسافران نوروزی در بقاع و امامزادگان اندیشیده شده است.

وی افزود: برنامه‌هایی برای استفاده از ظرفیت حضور مردم در امامزادگان برای ارتقاع سطح فکری، معرفتی و فرهنگی در طول نوروز برگزار و با حضور روحانیان بومی و روحانیان اعزامی به مسائل شرعی و سؤالات مردم پاسخ داده ‌می‌شود، همچنین نمایشگاه‌هایی فرهنگی در 50 امامزاده برپا شده و مجموعه تابلوهایی به صورت متمرکز و شهرستان‌ها در این اماکن به نمایش گذاشته می‌شود.

کد مطلب 1264309

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