شرکت عمران بهسازی وزارت مسکن و شهرسازی در لنگرود مستقر شد

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه لنگرود دومین شهر کشور است که این شرکت در آن مستقر می شود، ازمردم خواست برای بهسازی و احیای بافت فرسوده این شهربا شرکت همکاری کنند.

وی همچنین با اشاره به طرح بهسازی بافت فرسوده شهر لنگرود، اظهارداشت: اولویت این طرح جمع آوری مغازه های کنار رودخانه این شهر از پل بتنی تا پل خشتی و در فاز دوم خیابان سلمان فارسی تا کاسگر محله است.

عضوکمیسیون عمران مجلس گفت: شهرداری و شورای شهر لنگرود با منابع محدود قادر به ساماندهی بافت فرسوده این شهرنبودند بنابراین تصمیم های اساسی در این خصوص گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدایی ترین نیازهای انسان برخورداری از محیط مناسب برای زندگی وکاراست، افزود: امروزه گستره ارتباطات در سایه عمران و آبادانی به شدت رو به فزونی نهاده و این ارتباطات موجبات شکوفایی سایر حوزه های زندگی را فراهم کرده است در این میان راه های به عنوان شریان های حیاتی در شهرهای پیشرفته ومدرن به عنوان نماد زندگی آسوده از پارامترهای توسعه یافتگی به شمار می رود.

لاهوتی ادامه داد: اهمیت و جایگاه ویژه این عوامل درزندگی روزمره مردم در درازمدت موجب شده تا حکومت ها نسبت به این مسئله توجه واهتمام خاصی داشته باشند و سیاست گذاری در حوزه عمران را با حساسیت ویژه دنبال کنند.

وی یادآورشد: در جمهوری اسلامی ایران نیزکه برخورداری از رفاه برای همه اقشار مردم به عنوان یک اصل اساسی و سیاست های کلان آن محسوب می شود، تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه عمران و مسائل مربوط به آن از توجه بالایی برخوردار باشد، در مجلس به عنوان یکی ازقوای سه گانه کشور با تشکیل کمیسیونی به نام عمران تلاش شده تصمیم سازی ها و تحولات این حوزه بصورت تخصصی پیگیری و رصد شود.

شهرستان لنگرود با مساحت در حدود 430 کیلومتر مربع در شرق استان گیلان واقع شده است و مرکز آن نیزشهر لنگرود است. این شهرستان دارای سه بخش اطاقور، کومله و مرکزی با پنج شهر لنگرود، شلمان، کومله، اطاقور و چاف و چمخاله و 202 روستای دارای سکنه است، جمعیت این شهرستان براساس سرشماری آمار نفوس و مسکن سال 1385 در حدود 133 هزار نفر است.

این شهرستان از نظر آب و هوایی دارای اقیلم مرطوب بوده و سه بخش ساحلی، جلگه ای و کوهپایه ای تا حدودی کوهستانی تشکیل شده و با سواحل زیبا و مناظر دل انگیز و کرانه های پوشیده ازجنگل یکی از بهترین نواحی گردشگری گیلان است.

همچنین مهمترین محصول کشاورزی این شهرستان برنج، چای، مرکبات و توتستان ها تشکیل می دهند که این توتستان ها به نوبه خود موجبات پرورش کرم ابریشم را فراهم می کنند.

توسعه صنعتی لنگرود در سالهای اخیر دربرنامه کار مسئولان قرار داشته و تحقق آن نقش بسزایی در اشتغال و اقتصاد منطقه خواهد داشت در مرحله اول با تاسیس و بهره برداری از ناحیه صنعتی اطاقور آغاز و با تکمیل و بهره برداری از ناحیه لنگرود در حال استمرار است و در حال حاضر محصولات صنعتی متنوعی در این شهرستان تولید و روانه های بازارهای مصرف می شود.