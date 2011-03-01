به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، رانندگان برون‌شهری که دارای دفترچه کار رانندگی یا کارت هوشمند معتبر از سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور هستند، درصورتی که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای و متقاضی بهره‌مندی از خدمات صندوق تأمین‌اجتماعی باشند می‌توانند با مراجعه به واحدهای اجرائی تأمین ‌اجتماعی در سراسر کشور با پرداخت (50 درصد) حق‌بیمه سهم خود از(50 درصد) سهم یارانه از محل منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردار شوند.

رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری دارای دفترچه کار رانندگی یا کارت هوشمند معتبر که قبل از 30 آذر سال 89 در واحدهای اجرائی صندوق تأمین‌اجتماعی نام‌نویسی و حق‌بیمه سهم خود را بر مبنای 27/17 پرداخت کرده و از 27/10 سهم دولت برخوردار شده‌اند نیز از ابتدای دی‌ماه سال 89 درصورت پرداخت حق‌بیمه در مهلت قانونی مقرر با پرداخت (50 درصد) سهم خود از (50 درصد) سهم دولت برخوردار خواهند شد.

رانندگانی نیز که سه ‌ماهه آخر سال 89 را به صورت یکجا پرداخت کرده‌اند (50 درصد) یارانه مربوطه از محل منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب بستانکاری آنان منظور و مبلغ مزبور در ماه‌های بعد به عنوان بخشی از حق‌بیمه سهم راننده هزینه می‌شود.

درخصوص رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری شامل تاکسی خطی اعم از پلاک سفید و قرمز، کامیون، کامیونت، کمپرسی، رانندگان شاغل در آژانس‌های تاکسی تلفنی خود مالک، مینی‌بوس، وانت‌بار و اتوبوس که فاقد کارفرما و هرگونه رابطه کارگری و کارفرمایی بوده و همچنین دارای پروانه کار یا پروانه اشتغال معتبر در شغل رانندگی با وسائط نقلیه اشاره شده از مراجع ذی‌صلاح مربوطه و فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای باشند، می‌توانند با ارائه مدارک کامل از تاریخ 1/10/89 با پرداخت (50 درصد) حق‌بیمه سهم خود در مهلت مقرر قانونی ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی از(50 درصد) سهم یارانه از محل منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردار شوند.