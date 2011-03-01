ارسال ۵ هزار اثر به دبیرخانه نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید حمید برقعی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ابراز داشت: این آثار مربوط به ۵۰۰ شاعر طلبه و دانشجوی سراسر کشور است.



وی با اشاره به تفکیک آثار رسیده توسط دبیرخانه ابراز داشت: آثار ارسالی در بخش‌های کلاسیک، ترانه، نوحه و شعر سپید ونو تفکیک شده و سپس در ۳ مرحله داوری خواهند شد.



دبیر نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب با اشاره به اینکه داوران در بخش‌های مختلف انتخاب شده‌اند بیان کرد: داوری مرحله اول آثار به اتمام رسیده و مرحله دوم نیز از یازدهم اسفندماه آغاز و تا پایان هفته جاری نیز داوری نهایی آثار انجام می‌ شود.



وی درباره تعداد آثار ارسالی به بخش‌های مختلف عنوان کرد: بخش کلاسیک، سپید و نو، ترانه و نوحه به ترتیب بیشترین آثار را به خود اختصاص داده‌اند.



برقعی در ادامه درباره زمان برگزاری جشنواره بیان کرد: نخستین جشنواره شعر دانشجویان و طلاب در روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفندماه سالجاری در قم برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: علی موسوی گرمارودی، محمد کاظم کاظمی و دکتر حداد عادل از مهمانان ویژه این جشنواره خواهند بود.



دبیر نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب در ادامه اظهار داشت: ۲۰ نفر از برگزیدگان جشنواره کمک هزینه حج عمره دریافت خواهند کرد.