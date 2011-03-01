معمر قذافی دوست من است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، هوگو چاوز در گفتگو با تلویزیون ونزوئلا اظهار داشت: همه معمر قذافی را قاتل توصیف می کنند و از من می خواهند که واکنش نشان دهم، اما من پیش از بررسی دقیق تحولات لیبی نمی توانم حکم دهم و قذافی از گذشته های دور تاکنون دوست من بوده است.

وی در ادامه اعلام کرد که پیشنهاد داده برای حل بحران لیبی کمیته ای بین المللی متشکل از کشورهای چپگرای آمریکای لاتین و برخی کشورهای اروپا و آمریکای جنوبی تشکیل شود چرا که راه حل سیاسی بهتر از اعزام تفنگدار دریایی به لیبی است.

چاوز ضمن هشدار نسبت به دخالت نظامی آمریکا در لیبی اظهار داشت: آمریکا و اروپا به دلیل تامین منافع نفتی خود خواهان دخالت نظامی در لیبی هستند.

رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چرا آمریکا و اروپا کشتار مردم عراق و افغانستان و همچنین رژیم صهیونیستی را محکوم نمی کنند.