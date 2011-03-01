آقای مهدوی کنی که وارد شوند همه احترام ایشان را نگه می دارند

اسدالله بادامچیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار اخیر تنی چند از اعضای حزب موتلفه اسلامی با هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی به زودی در بیانیه ای جزئیات این دیدار را منتشر می کند.

وی درباره اجلاس آتی مجلس خبرگان نیز افزود: دبیر کل حزب موتلفه اسلامی امروز موضع رسمی در این باره را اعلام خواهد کرد.

بادامچیان درباره کاندیدا شدن آیت الله مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری نیز تصریح کرد: وقتی آقای مهدوی کنی وارد شوند همه احترام ایشان را نگه می دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری پیرامون سخنان قبلی خود گفت: برخی سایت ها سخنان من را به صورت ناقص منتشر کردند و گفته من این بود که اگر مهدوی کنی نیاید هاشمی خواهد آمد.

وی تاکید کرد: خبرگان اهل دنیا نیستند و به وظیفه و تکلیف الهی خود عمل می کنند و ریاست مجلس خبرگان هم مربوط به خودشان است.