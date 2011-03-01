تسهیلات خرید ماشین آلات کشاورزی در فارس پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، علی جمشیدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین اهداف پیش روی سازمان جهاد کشاورزی استان تغییر کشاورزی سنتی به کشاورزی مکانیزه است که در این راستا برای توسعه این حرکت 80 تا 85 درصد از قیمت ماشین آلات را تسهیلات پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از سودجویی ها از تسهیلات ارزان قیمت راهکارهایی نیز اندیشیده شده است، تصریح کرد: به دلیل ارزان قیمت بودن تسهیلات امکان سواستفاده نیز وجود دارد که در این خصوص سیستمی طراحی شده که فاکتور مستقیم از کارخانه به نمایندگی برای خریدار ارسال می شود و مبلغ تسهیلات نیز به صورت مستقیم به کارخانه تولید کننده داخلی پرداخت می شود.

رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی فارس تصریح کرد: نیازهای استان در بخش ماشین آلات مشخص شده که در این خصوص تاکنون 27 میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند.

جمشیدی در خصوص اینکه روند پرداخت تسهیلات کشاورزی در استان بسیار کند است، یادآور شد: یکی از مشکلات بخش کشاورزی استان عدم سرعت مناسب در پرداخت تسهیلات است که این مشکل نیز به دلیل کمبود کارشناس مربوطه با توجه به وسعت بخش کشاورزی فارس است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت کشاورزی استان در بخش مکانیزاسیون گفت: فارس در بخش مکانیزه پیشرفتهای فراوانی در کشور داشته و حتی بسیاری از طرح هایی که امروز در کشور راه اندازی شده از فارس آغاز شده است.

رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طرح جایگزینی ماشین آلات فرسوده نیز در فارس اجرایی شده است افزود: سهمیه فارس در بخش جایگزینی ماشین آلات کشاورزی 806 دستگاه تراکتور و 76 دستگاه کمباین است.

جمشیدی یادآور شد: در اجرایی شدن این طرح شاهد کاهش مصرف سوخت در بخش ماشین آلات نیز بودیم که در این راستا با استفاده از کمباینها و تراکتورهای وارداتی 11 میلیون لیتر طی یک سال در استان صرفه جویی شده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص دلیل استفاده از ماشین آلات خارجی وارداتی گفت: تراکتورها و کمباینهای تولید داخل کیفیتی چندانی در بحث استفاده از تکنولوژی روز نداردکه به همین دلیل ماشین آلات وارداتی ترجیح داده می شود.