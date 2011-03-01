جهانگیر کوثری درباره نمایش فیلم‌هایی که تهیه کرده است به خبرنگار مهر گفت: بعد از نمایش فیلم‌های سینمایی "سوت پایان" ساخته نیکی کریمی و "گلوگاه" به کارگردانی محمد ابراهیم معیری در جشنواره بیست و نهم فلیم فجر در تلاش هستم تا این فیلم‌ها را بتوانم به زودی به نمایش ‌درآورم.

وی ادامه داد: طی صحبت‌هایی که انجام شده سال 90 این دو فیلم روانه سینما‌ها می‌شوند. چون فیلم‌هایی را که من تهیه‌کنندگیشان را بر عهده داشتم معمولا فیلم‌های اجتماعی هستند و چون این نوع فیلم‌ها امکان اکران محدودتری دارند به نمایش‌ درآمدن آنها کمی با مشکل روبرو می‌شود.

کوثری افزود: اما خوشبختانه به تازگی طرحی ارائه شده ‌است که این نوع فیلم‌‌ها در پاتوق‌های فرهنگی به نمایش ‌درآیند. اگر این طرح اجرا شود بسیاری از فیلم‌هایی که در اکران با محدودیت مواجه شده‌‌اند و یا امکان اکران نداشتند به نمایش گذاشته ‌می‌شوند. با این وجود فیلم سینمایی" میزاک" به کارگردانی حسینعلی لیالستانی که چند سال است امکان اکران پیدا نکرده سال 90 در این طرح به نمایش در‌می‌آید.

فیلم سینمایی "میزاک" در جشنواره بیست و هفتم فجر اکران و با واکنش‌های مختلف مواجه شد، فیلم سینمایی "سوت پایان" در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت.