انسان به مدار زیر 200 کیلومتر می فرستیم/ تولید لباس فضانوردی در کشور

به گزارش خبرنگار، دکتر حمید فاضلی امروز سه شنبه در دهمین کنفرانس هوافضای ایران با بیان اینکه ایران با پرتاب ماهواره امید جزء 9 کشور صاحب تکنولوژی فضایی قرار گرفت، افزود: تاکنون 3 کشور موفق به ارسال فضانورد شده اند و ما در سند چشم انداز توسعه کشور و طبق تاکیدات رئیس جمهور قرار است تا قبل از رسیدن به سال 1400 فضانورد به فضا ارسال کنیم.

وی با اشاره به مراحل ساخت ماهواره امید گفت: این ماهواره با ماهواره بر سفیر یک با حداقل آزمایشات پرتاب شد.

سرپرست سازمان هوافضایی ایران با اشاره به جلسه هفته آینده شورای عالی فضایی گفت: برنامه هایی در حوزه هوافضا در دستور کار قرار دارد که کارهای مطالعاتی آن صورت گرفته که این برنامه ها در شورای عالی فضایی کشور مطرح خواهد شد که با تصویب آن اجرایی می شود.

فاضلی مطالعه در زمینه قراردادن ماهواره در مدار ژئو، ارسال انسان در مدار، ارسال انسان به کره ماه را از جمله زمینه های مطالعاتی این سازمان نام برد و یادآور شد: این مطالعات با همکاری برخی از دانشگاهها چون دانشگاه خواجه نصیر و پژوهشگاه هوافضا در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه در این مطالعات به نتایج خوبی دست یافتیم، خاطر نشان کرد: علاوه بر این طراحی و ساخت ماهواره های دانشجویی در دستور کار قرار دارد که در حال اجرایی شدن است همچنین در زمینه حضور انسان در فضا نیز گام های اولیه برداشته شده است.

فاضلی به اجرای پروژه در زمینه انتقال موجود زنده به فضا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مطالعات در این زمینه در خصوص نوع محموله، قطر آنها و اینکه تا چه مداری این محموله ارسال شود مطالعاتی صورت گرفته است که طبق این مطالعات قرار است تا سال آینده محموله زیستی با حیوان بزرگتر به فضا ارسال شود.

سرپرست سازمان فضایی ایران ارسال فضانورد تا ارتفاع زیر 200 کیلومتر را از دیگر برنامه های سازمان نام برد و خاطر نشان کرد: در این راستا همچنین مطالعاتی در پژوهشگاه هوافضا، گروه مطالعاتی فیزیولوژی انسان ایجاد شده است که اولین گام آن ارسال محموله زیستی تا ارتفاع 60 کیلومتر بوده است ضمن آنکه طراحی هندسی کپسول های فضایی که قرار است در مدار با سرعت بالا بچرخد و مجددا به زمین باز گردد نیز آغاز شده است.

وی از آمادگی این سازمان برای همکاری با سایر دانشگاهها خبر داد و توضیح داد: در حال حاضر ایده ای در خصوص طراحی سیستم پیچیده ای در زمینه تولید دما برای انجام آزمایشگاههای مربوط ارائه شده است همچنین فعالیتهای خوبی در دانشگاهها در خصوص تولید سرامیک های مقاوم در برابر دمای بالا نیز انجام گرفته که این سازمان آماده همکاری با دانشگاهها در این زمینه ها است.

فاضلی همچنین پرتاب ماهواره های مخابراتی- سنجشی را از دیگر برنامه های این سازمان ذکر کرد و ادامه داد: در این راستا لازم است آزمایشگاههای پیشرفته ای در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم برنامه های راهبردی خود را با کمک شبکه آزمایشگاهی و مدیریت یکپارچه بر آن اجرایی کنیم از این رو در صدد هستیم تا شبکه آزمایشگاهی در حوزه هوافضا ایجاد کنیم.

وی یادآور شد: در این پروژه بنا داریم تا کلیه حوزه های آزمایشگاهی هوافضا را چون پرتاب، سکوها، محموله، انطباق و سازگاری آنها با یکدیگر و تست های آن را به صورت یکپارچه مدیریت کنیم. در حال حاضر پژوهشگاه هوافضا و پژوهشگاه تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی نیز به عنوان زیر مجموعه های این سازمان درآمده اند.

فاضلی این امر را در راستای جلوگیری از کارهای موازی در حوزه هوافضا ذکر کرد و یادآور شد: در حال حاضر پروژه ای در خصوص پایش محصولات کشاورزی در سه استان شمالی تهران ارائه شده است که با همکاری مراکز پژوهشی اجرایی می شود.

سرپرست سازمان فضایی ایران همچنین از ایجاد شهرک فضایی در کشور خبر داد و یادآور شد: این شهرک در راستای اعمال یکپارچه بر فعالیتها و آزمایشگاههای فضایی کشور راه اندازی خواهد شد.