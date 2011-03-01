نماینده ولی فقیه و استاندار لرستان مردم را به استقبال از رئیس جمهور دعوت کردند

به گزارش خبرگزاتری مهر در خرم آباد، در این پیام که به امضای سید احمد میرعمادی و حبیب الله دهمرده رسیده آمده است: اینک که در آستانه سومین سفر هیئت دولت هستیم ضمن قدردانی و تشکر از عنایات گذشته ریاست جمهوری به پاس قدرشناسی از ایشان از مردم دعوت می کنیم که به پاس مهرورزی کریمانه رئیس جمهور و هیئت دولت با حضور پرشور در مراسم استقبال از رئیس جمهور و اعضای هیات دولت، بصیرت انقلابی و میهمان نوازی خود را به منصه ظهور برسانند.

در ادامه پیام نماینده ولی فقیه در استان لرستان و استاندار لرستان تصریح شده است: حضور گسترده و پرشور مردم استان لرستان در برگزاری مراسم باشکوه استقبال از رئیس جمهور موجب شادی دوستان انقلاب و یاس و ناامیدی دشمنان قسم خورده نظام و استکبار جهانی خواهد شد.

بنابراین گزارش هیئت دولت از روز چهارشنبه همزمان با 11 اسفند ماه با سفر به شهرهای مختلف استان لرستان، ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم، مشکلات، کمبودها و راه‌های تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف این استان پیگیری خواهند کرد.

هم زمان با آغاز دور سوم سفر استانی هیئت دولت به استان لرستان، 10 نفر از اعضای دولت از روز چهارشنبه با سفر به شهرهای مختلف استان، ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم، مشکلات، کمبودها و راه‌های تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف استان لرستان پیگیری خواهند کرد.

همچنین افتتاح پروژه ها و طرح های عمرانی استان لرستان از دیگربرنامه های سفر اعضای هیئت دولت به شهرستان های این استان است، ضمن اینکه هیئت وزیران با سفر به شهرهای مختلف استان لرستان در جلسات شورای اداری این شهرستان‌ها نیز حضور خواهند یافت.

از جمله برنامه های رئیس جمهور در هشتاد و هفتمین سفر استانی، حضور در کارگروه فرهنگ و هنر استان، دیدار با خانواده شهدا وایثارگران، دیدار با برگزیدگان و مدیران اجرایی استان، شرکت در جلسه هیئت دولت در استان لرستان و همچنین انجام گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم از طریق شبکه استانی خواهد بود.