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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

23 آزمایشگاه سنجش کیفی آب در گلستان راه اندازی شد

23 آزمایشگاه سنجش کیفی آب در گلستان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: تاکنون برای بالا بردن کیفیت آب شرب در استان 23 آزمایشگاه دراستان راه اندازی شده است که دو آزمایشگاه در کشور بی نظیر است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شوراهای اسلامی استان  گزارشی از وضعیت آب شرب استان را ارائه کرد و افزود: نگاه ما به انجام وظیفه نگاه به نظام و مردم است و تلاش می کنیم تا خدمات مطلوب و قابل قبولی را در اختیار شهروندان استان قرار دهیم.

وی با اشاره به اجرای طرحهای فاضلاب در شهرهای استان گفت: 70 درصد آب مصرفی قابل بازیافت بوده و می توان در بخش کشاورزی استاده کرد.
 
علیمرادی از شهروندان استان خواست تا نسبت به خرید انشعاب فاضلاب خود اقدام کنند.
 
وی گفت مدیرعامل شرکت اظهار داشت: کیفیت آب شرب هر شهر با توجه به منابع تامین کننده متفاوت است، با این حال از نظر بهداشتی و سالم بودن به طور مداوم توسط همکاران آزمایش می شوند.
 
در ادامه معاون مهندسی و توسعه شرکت گزارشی از پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرهای استان ارائه کرد.
کد مطلب 1264330

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