  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

القریری:

هدف الامارات صعود به مرحله بعد است

هدف الامارات صعود به مرحله بعد است

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال الامارات گفت: با وجود اینکه تیم ما در مسابقات دسته اول امارات بازی می‌کند، تلاش می‌کنیم که به دور بعد مسابقات آسیایی صعود کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، قاضی القریری در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار با ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا با اشاره به تجربه بازیکنان این تیم اظهار داشت: بازیکنان ما بازیکنان با تجربه ای در رقابتهای بین المللی هستند، هدف ما نتیجه گیری در این بازی است و برای رسیدن به آن بازیکنان از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه باشگاه ذوب‌آهن امکانات خوبی دارد، تصریح کرد: از امکاناتی که باشگاه ذوب آهن در اصفهان در اختیار ما گذاشته راضی هستیم و همه چیز در اصفهان برای ما مهیاست.

سرمربی تیم فوتبال الامارات افزود: می خواهیم تجربه خوبی در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم، درست است که تیم ما هفته پیش بازی مقابل الجزیره را واگذار کرد اما مهم نیست و ما آماده نمایشی قدرتمندانه در دیدار فردا برابر ذوب آهن هستیم.

القریری، کریم کرکار و نبیل داوودی را ستاره های تیمش دانست و گفت: کرکار و داوودی ستاره های تیم ما هستند اما چشم امید ما در دیدار فردا به همه بازیکنان است.

وی ادامه داد: اینکه تیم ما در لیگ دسته یک بازی می کند مهم نیست، مهم صعود از گروهمان به مراحل بالاتر است، این تیم همان تیم الامارات سال پیش است و برای سال بعد احیا شده است.

کد مطلب 1264331

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها