هدف الامارات صعود به مرحله بعد است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، قاضی القریری در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار با ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا با اشاره به تجربه بازیکنان این تیم اظهار داشت: بازیکنان ما بازیکنان با تجربه ای در رقابتهای بین المللی هستند، هدف ما نتیجه گیری در این بازی است و برای رسیدن به آن بازیکنان از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد .

وی با بیان اینکه باشگاه ذوب‌آهن امکانات خوبی دارد، تصریح کرد: از امکاناتی که باشگاه ذوب آهن در اصفهان در اختیار ما گذاشته راضی هستیم و همه چیز در اصفهان برای ما مهیاست .

سرمربی تیم فوتبال الامارات افزود: می خواهیم تجربه خوبی در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم، درست است که تیم ما هفته پیش بازی مقابل الجزیره را واگذار کرد اما مهم نیست و ما آماده نمایشی قدرتمندانه در دیدار فردا برابر ذوب آهن هستیم .

القریری، کریم کرکار و نبیل داوودی را ستاره های تیمش دانست و گفت: کرکار و داوودی ستاره های تیم ما هستند اما چشم امید ما در دیدار فردا به همه بازیکنان است .