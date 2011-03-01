ارتقا بنیان اقتصادی جامعه روزمرگی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی در نشست توجیهی دانشجویان جدیدالورود مرکز آموزش عالی فنی شهید مفتح افزود: دولت گام‌های اساسی در مسائل اجتماعی و اقتصادی آحاد مردم برداشته و اقدامات محوری از جمله هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد تا آینده ای روشن برای توسعه کشور ترسیم شود.

وی به ضرورت تربیت توان علمی بالا و نیروی انسانی کارآمد در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: فضای کار و اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته‌های فنی در جامعه فراهم است و بیشترین اشتغال در حوزه رشته‌های فنی و مرتبط با بازار کار است.

فامیل کریمی هدفمندی یارانه‌ها را بخشی از تحول عظیم کشور در حوزه اقتصادی عنوان کرد و گفت: اگر نظام اقتصادی جامعه متحول نشود یک جریان کاذب اقتصادی در قالب قاچاق حوزه‌های تولید، کارآفرینی و اشتغال را فلج می کند.

رئیس مرکز آموزش عالی فنی شهید مفتح نیز با اشاره به موفقیت‌های این مرکز و برگزاری دوره‌های آموزشی مؤثر گفت: فارغ التحصیلان هنرستان‌های فنی و حرفه ای با توانمندی‌های بالا به سرعت جذب بازار کار می شوند و زمینه‌های رشد علمی و اجتماعی این دانشجویان در جامعه فراهم شده است.

حاجی زین العابدین خاطرنشان کرد: توجه جدی به اصول اعتقادی و اخلاقی، ایجاد اعتماد به نفس و خود باوری، مدیریت زمان و هزینه و انضباط کار به همراه تلاش و پشتکار، لازمه پیشرفت همه جانبه دانشجویان در عرصه‌های مختلف است.