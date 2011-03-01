حیات با شهاب سنگها به زمین رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از سالها فرضیه و تئوری سرانجام نتایج یک سری آزمایشات تجربی در خصوص اینکه حیات بر روی زمین با شهاب سنگها آمده است منتشر شد.

گروهی از دانشمندان دانشگاه آریزونا به سرپرستی "ساندرا پیتزارلو" این آزمایشات را بر روی یک نوع از شهاب سنگهای بسیار اولیه که در قطب جنوب کشف شده اند انجام دادند.

این دانشمندان با بررسی بر روی ترکیبات این شهاب سنگ دریافتند که این سنگ آسمانی محتوی ترکیباتی کربن دار است که قدیمی ترین ترکیبات فسیلی کربن دار در منظومه شمسی به شمار می روند.

"ساندرا پیتزارلو" در این خصوص توضیح داد: "ما کشف کردیم که ترکیبات این شهاب سنگ بسیار اولیه تر از ترکیبات سایر شهاب سنگها است. به ویژه گرد و غبار این شهاب سنگ حجم زیادی از آمونیاک را در دوره ای آزاد کرده است که در آن دوره آمونیاک بر روی زمین نخستین با دما و فشار بسیار بالا در حال تولید بود."

به گفته این دانشمند، بنابراین بسیار متحمل است آمونیاکی که به خاطر آن حیات بر روی زمین متولد شده است از فضا رسیده باشد.

آمونیاک بین 4.4 تا 2.7 میلیارد سال قبل منشای تشکیل اولین مولکولهای آلی بوده است.

براساس گزارش یونیورس تودی، ترکیبات کربن دار از خانواده نوع "رناتزو" (CR) که در این شهاب سنگ قدیمی پیدا شده اند، مولکولهای آلی حل پذیر بسیار کوچکی هستند که همچنین با عنوان "آمینواسید گلیسین و آلانین" نیز شناخته می شوند.