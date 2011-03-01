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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

طرح جامع امنیت پایدار مرزها اجرا می شود

طرح جامع امنیت پایدار مرزها اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اظهار داشت: اجرای طرح جامع امنیت پایدار مرزها تا دو ماه دیگر در مرزها آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی عبداللهی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از نوار مرزی استان گلستان افزود: این طرح به تصویب نهایی رسیده و اجرای آن به وزارت کشور محول شده است که از اردیبهشت 90 اجرا می شود.

عبداللهی افزود: در این طرح، امور مرزها در هفت کارگروه سازماندهی شده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور معیشت مرزنشینان، حریم مرز، مناطق ممنوع رفت و آمد، تجارت، گذر مرزی و انسداد فیزیکی را از محور های اصلی طرح جامع امنیت پایدار مرزها بیان کرد .

وی ادامه داد : بستن مرز، ساخت کانال و دیوار های بتنی جنوب شرق کشور از جمله فعالیت های وزارت کشور برای کاهش رفت و آمد کاروان های قاچاق و گروه های تروریستی است.

استان گلستان 120 کیلومتر مرز خاکی و 85 کیلومتر مرز آبی مشترک با ترکمنستان دارد که از امن ترین مرزهای کشور است.

سردار علی عبداللهی به همراه معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان و جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی از مناطق مرزی استان بازدید کردند.

مناطق مرزی اینچه برون شامل گمرک و پاسگاه مرزی این منطقه ، پاسگاه مرزی دانشمند، پاسگاه مرزی مختومقلی و ساحل چاپاقلی مورد بازدید قرار گرفت.

کد مطلب 1264337

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