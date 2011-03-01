طرح جامع امنیت پایدار مرزها اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی عبداللهی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از نوار مرزی استان گلستان افزود: این طرح به تصویب نهایی رسیده و اجرای آن به وزارت کشور محول شده است که از اردیبهشت 90 اجرا می شود.

عبداللهی افزود: در این طرح، امور مرزها در هفت کارگروه سازماندهی شده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور معیشت مرزنشینان، حریم مرز، مناطق ممنوع رفت و آمد، تجارت، گذر مرزی و انسداد فیزیکی را از محور های اصلی طرح جامع امنیت پایدار مرزها بیان کرد .

وی ادامه داد : بستن مرز، ساخت کانال و دیوار های بتنی جنوب شرق کشور از جمله فعالیت های وزارت کشور برای کاهش رفت و آمد کاروان های قاچاق و گروه های تروریستی است.

استان گلستان 120 کیلومتر مرز خاکی و 85 کیلومتر مرز آبی مشترک با ترکمنستان دارد که از امن ترین مرزهای کشور است.

سردار علی عبداللهی به همراه معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان و جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی از مناطق مرزی استان بازدید کردند.

مناطق مرزی اینچه برون شامل گمرک و پاسگاه مرزی این منطقه ، پاسگاه مرزی دانشمند، پاسگاه مرزی مختومقلی و ساحل چاپاقلی مورد بازدید قرار گرفت.