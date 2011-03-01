تصویربرداری سکانسهایی از تله فیلم "اَرمون" در خارج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تولید تله فیلم آرمون، به تهیه کنندگی میترا روحی منش، پس از" گذر" و " عهدی بسته ام با تو " سومین فیلم بلند یاسر طالبی است.

کارگردانی که دراین سالها علاوه بر ساخت فیلم های بلند، تعدادی مجموعه مستند را تصویربرداری و تدوین کرده است.

اَرمون فیلمی صادق با رنگ مایه های موضوعات است که با نگاهی ویژه به زندگی سنتی وبومی روستائیان منطقه شمال، مسائل ومشکلات موجود در میان این قشر و برخورد دوشخصیت از دونگاه متفاوت، یکی ساده زیست وگرم ومهربان ودیگری با شخصیتی سرد و جدی با زندگی مدرن غربی می پردازد.

یاسر طالبی کارگردان این فیلم تلویزیونی می گوید: این فیلم روایتگر داستان زندگی مردی است که پس از سالها دوری از کشور متوجه بیماری پدرش می شود که این موضوع او را راغب به بازگشت می کند.

غافل از اینکه زمان همه چیز را تغییر داده وتنها خاطرات گمشده او را در می یابند.

وی گفت: 80 درصد فیلم درایران و شمال کشور و 20 درصد آن هم دراکراین تصویربرداری شده است.

تله فیلم" اَرمون " بازگوکننده لحظه های نوستالژیک وغیر قابل تکرار مهاجری است که پس از ورود به وطن ودیدار دوباره سرزمین مادری دراو متجلی می شود. که البته کارگردان دراین فیلم، در قالب یک ملودرام عاشقانه و ساده به حوادثی که مردم روستایی دورافتاده در مازندران تجربه کرده اند، می پردازد.

فیلم از تولد نسلی تازه خبر می دهد نسلی که سالها پیش از زادگاه خود کوچ کرده اند وحال با سپری شدن سالها، سودای بازگشت به وطن را در سر می پرورانند.

تهیه کننده و مجری طرح اَرمون می گوید: بازگشت به وطن می تواند بستر مناسبی برای تحول شخصیت ها فراهم کند.

در قالب سفر می توان به سراغ شخصیت ها وموقعیت های متعدد رفت وتنوع بوجود آورد. وی ادامه داد: دراَرمون هم شخصیت اصلی برای رسیدن به نقطه ای مهم در زندگی اش سفر می کند، اما این بازگشت همراه با خاطراتی است که گمشده های درونی خود را پیدا می کند.

روحی منش که خود طراح اصلی قصه است، به سراغ سوژه ای رفته که از نزدیک آن را لمس کرده است.

او خود مثل خیلی از ایرانی ها، مدتی دراروپا زندگی کرد؛ وحال وروز ایرانیان غربت نشین را می داند. زمانی که به ایران وبه زادگاهش برمی گردد؛ بسیارعلاقمندبود که بخشی از این وحدت و همدلی را به تصویر بکشد و ساخت فیلمی درباره این مردم خونگرم برای او جذاب بود.

روحی منش درزمینه تولید این فیلم می گوید: طرح این فیلم از دیر باز ذهنم را متوجه خود کرده بود؛ چرا که بسیارند ایرانیان موفقی که در خارج از کشور بسرمی برند وراغب بازگشت به سرزمین مادریشان هستند تا دانش وتجربه خود را در سرزمین اجدادی به کار برند. وی گفت: آنان نماینده همت، غیرت وپشتکار مردم این آب وخاک هستند؛ اماشرایط اجتماعی و خانوادگی این اجازه را برای بازگشت به وطن از آنان سلب می کند.

ارمون، با تصویربرداری سکانس هایی از خانه باغی درروستای برنت در سوادکوه آغاز شد. گروه حدود 15 روز دراین منطقه مستقر بودند پس از آن به پل سفید و زیرآب رفتند وسکانس های ایستگاه قطار وشهر را تصویربرداری کردند. وسپس به شهر نکا وروستای کیاپی حرکت کردند.

روحی منش در مورد لوکیشن ها می گوید: به دلیل تعدد لوکیشن وفضاسازی متفاوت ومعناگرا درفیلم، زمان زیادی صرف انتقال گروه وتنوع تصویر شده است. از آنجایی که تصویربرداری « اَرمون» در مناطق مختلف انجام شده، فیلمی پرلوکیشن محسوب می شود.

دراین فیلم، عمارتی با قدمت 170 ساله بازسازی شده تا دو دهه ، 50 و80 درآن تصویربرداری شود.گالش منزل ( خانه گاودارها) در جنگل بکر، زمینهای بایر وزمینهای حاصل خیز، راه آهن، تونل ها و رودخانه ها، دره ها وجنگل ها و... از لوکیشن های فیلم بوده است.

دراین فیلم کاربرد لباس ورنگ تصویر برای کارگردان بسیار مهم بوده وسعی شده فضایی رنگین وشاعرانه خلق شود.

روحی منش گفت: با توجه به تم اصلی قصه، توسعه وپیشرفت صنعت کشاورزی وصنایع کوچک زودبازده و بومی بسیار مهم بود اما با توجه به مناسبات میان صنایع بسیار سخت بوده تا مشارکت آنها را به همراه داشته باشیم.

با این وجود بعضی از کارخانه ها از جمله: تولید قطعات کشاورزی آروید، شنگر، کارخانه آلاشت سواد کوه کارخانه پارس اِشن وانجمن صنایع غذایی استان بسیار همراه وهمدل بوده اند.

یاسر طالبی کارگردان این فیلم درزمینه انتخاب بازیگران این فیلم می گوید: به دلیل شرایط قصه وبکر بودن فضا همه بازیگران از استان مازندران انتخاب شده اند وخوشبختانه همگی ذوق وخلاقیت خود را نشان دادند.

وی ادامه داد: به اتفاق سید ابراهیم عمادی ( بازیگردان) پس از تست گرفتن از بازیگران مختلف استانی بهترین های آن ها را انتخاب کردیم.

مسعود جمالی که نقش استاد دانشگاه مقیم آلمان را بازی می کند، خود یکی از همین غربت نشینان بوده که به میهن بازگشته است وبه گفته عوامل، یکی از محبوب ترین وباور پذیرترین بازیگران بوده است.

سید ابراهیم عمادی که سابقه بازی در فیلم های باغ های کندلوس وسریال در چشم باد را در کارنامه دارد، نقش مقابل مسعود یعنی رحمان، روستایی صادق وخونگرم را بازی می کند. او از بازیگران محبوب شمال کشور است.

عمادی بازیگر موقعیت شناس عرصه تئاتر، تلویزیون وسینما دراین فیلم درنقش یک باغبان روستایی ظاهر می شود و با ارائه یک بازی نمادین، نوعی صداقت وسادگی درکلام ورفتار این شخصیت را به مخاطب عرضه می کند.

سید ابراهیم عمادی، فارغ التحصیل دوره کاردانی بازیگری از فرهنگسرای نیاوران و فارغ تحصیل دوره کارشناسی بازیگری از هنرهای زیبا دانشگاه تهران است.