رشد فوتسال ایران در سالهای گذشته قابل توجه بوده است

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازیهای تیم ملی فوتسال ایران مقابل برزیل اظهار داشت: خوشحالم که فوتسال ایران در سالهای گذشته به رشد قابل توجهی رسیده است، بازیکنان ما امروز مقابل قهرمان جهان صف‌آرایی می‌کنند و با قدرت ظاهر می‌شوند.

وی افزود: به نظر من این نشانه رشد فوتسال ایران است زیرا اگر عدالت رعایت می‌شد، بازی باید با مساوی یا برد ایران به پایان می‌رسید.

بازیکن تیم ملی فوتسال کشور در مورد عملکرد خودش در این بازی تصریح کرد: همیشه در صدد برطرف کردن اشکالات خود هستم اما پس از این بازیها همه مربیان و دوستان من از عملکردم رضایت داشتند و عنوان کردند که در طول بازی‌ها، عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتم، تلاش می‌کنم که خود را در شرایط آمادگی نگه دارم و از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نمی‌کنم.

وی در مورد پیشنهاداتش برای فصل آینده لیگ برتر فوتسال کشور بیان داشت: هر روز می‌شنوم که عده‌ای خبر پیوستن من به تیمی را اعلام می‌کنند اما باید بگویم که هنوز با هیچ تیمی قرارداد نبسته‌ام و در حال بررسی کردن پیشنهاداتم هستم.

شمسایی اضافه کرد: پیشنهادی از الریان قطر برای مسابقات جام باشگاه‌های آسیا دارم که مشغول بررسی این پیشنهاد هستم و در روزهای آینده در مورد آن نظرم را اعلام می‌کنم.