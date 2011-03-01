"میلووان رایواچ" سرمربی تیم فوتبال قطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رایواچ صربستانی که در رقابت‌های جام جهانی 2010 موفق شد تیم غنا را به جمع هشت تیم برتر مسابقات برساند، با انعقاد قراردادی سه ساله از امروز اول مارس 2011 هدایت تیم ملی فوتبال قطر را بر عهده گرفت. اصلی ترین وظیفه رایواچ، رساندن قطر به جام جهانی 2014 برزیل عنوان شده است.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، این مربی 56 ساله پس از رقابت‌های جام جهانی از تمدید قرارداد با غنا خودداری کرد و هدایت الاهلی عربستان را برعهده گرفت اما هفته گذشته به یکباره به دلیل مشکلات خانوادگی با این تیم قطع همکاری کرد.

شیخ حمد بن خلیفه بن احمد آل ثانی، رئیس فدراسیون فوتبال قطر در این خصوص گفت: از اینکه اعلام می کنیم میلووان رایواچ هدایت تیم فوتبال قطر را برعهده گرفته است، خوشحالیم. این مربی عملکرد خوبی با تیم ملی فوتبال غنا داشت و ما اطمینان داریم که قطر هم تحت مربیگری این مربی به نتایج خوبی دست پیدا خواهد کرد.