جمعیت الوفاق بحرین خبر العربیه درباره مذاکره با دولت را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر جمعیت الوفاق بحرین که اخیرا نمایندگان خود را از پارلمان خارج کرده در بیانیه ای اعلام کرد: خبری که اخیرا العربیه با عنوان موافقت جمعیت الوفاق با آغاز گفتگوهای بدون پیش شرط با دولت بحرین منتشر کرده، کاملا عاری از صحت است.

در ادامه بیانیه جمعیت الوفاق بحرین که نسخه ای از آن برای مهر ارسال شده همچنین آمده است: انتشار این گونه اخبار گمراه کننده تنها در جهت ایجاد اختلاف و آشوب در بین مردم بحرین است.

الوفاق با اشاره به اینکه موضع خود را در قبال مذاکره یا عدم مذاکره با دولت به وضوح اعلام خواهد کرد، از العربیه خواسته است که در انتشار اخبار خود دقت و صحت منبع را در نظر بگیرد.

این جنبش شیعی بحرین اعلام کرده که موضع خود را همگام با دیگر جریانهای ملی در بحرین اتخاذ خواهد کرد، موضعی که از انتفاضه مبارک ملت بحرین در روزهای اخیر سرچشمه می گیرد.