بزرگترین جرثقیل دریایی صنعت نفت ایران زمین گیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جرثقیل اچ ال 5000 ایران به عنوان بزرگترین جرثقیل لوله گذاری و نصب سازه های دریایی صنایع نفت و گاز ایران و خاورمیانه در آبهای نیمه عمیق دچار حادثه شد.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد به دلیل شکسته شدن بوم 400 تنی و برخورد این بوم با بدنه این کشتی جرثقیل دار به طور کامل از مدار بهره برداری خارج شده است.

در حال حاضر با توجه به نوع مواد اولیه و فلزاتی که در بوم این جرثقیل به کار رفته است امکان تعمیر آن در کوتاه مدت وجود ندارد ضمن آنکه امکان خرید این فلزات به دلیل شرایط تحریم از خارج کشور با مشکلات زیادی همراه است.

هم اکنون مذاکراتی با چند شرکت آسیایی برای تامین فلزات به کار رفته در بوم این جرثقیل پنج هزار تنی آغاز شده است اما به نظر نمی رسد این مذاکرات در کوتاه مدت به نتیجه برسد.



این جرثقیل در اختیار شرکت فن آوری آبهای عمیق شرکت صدرا است که تا پیش از تخریب، نصب و راه اندازی تمامی سازهای دریایی ایران در خلیج فارس شامل پایه سکو و سکوهای چند هزار تنی توسط این جرثقیل انجام می شده است.

در سه سال گذشته تمامی سازهای دریایی فازهای پارس جنوبی، میدان نفتی بهرگانسر، هنگام، سلمان و سایر میادین نفت و گاز ایران در خلیج فارس توسط شناور اچ ال 5000 انجام گرفته است.

با تخریب این جرثقیل نگرانی هایی هم در شرکت ملی نفت ایران به وجود آمده است زیرا با آماده شدن پایه سکو و سکوهای فازهای جدید میدان مشترک پارس جنوبی نصب این سازها در خلیج فارس با مشکلات و تاخیرهایی مواجه خواهد شد.

یکی از مهمترین دلایل غرق شدن پایه سکوی میدان نفتی هنگام در عمق 80 متری آبهای خلیج فارس هم نبود جرثقیل اچ ال 5000 شرکت فن آوری آبهای عمیق صدرا بوده است به طوری که برای نصب این سازه از روش غوطه ور شدن و یا lunch استفاده شده است.

به گزارش مهر، کشتی جرثقیل اچ ال 5000 دارای کلاس لویدز آلمان بوده که از وزن 11 هزار و 676 تنی برخوردار است این کشتی پیشرفته به سیستم مهار شناور، لنگر هشت نقطه ای، سیستمهای جرثقیل برخوردار بوده و می تواند سازهایی تا وزن حدود پنج هزار تن را در خلیج فارس بلند و سپس نصب کند.