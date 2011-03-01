جذب یک تیم مطرح ورزشی، کرمانشاه را در سطح ملی مطرح می کند

حسین پار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، با بیان اینکه ورزش در دانشگاه صنعتی کرمانشاه یک قطب محسوب می شود، اظهار داشت: ساماندهی واحدهای تربیت بدنی و اجرای فوق برنامه های منسجم در رشته های مختلف ورزشی با هدف ارتقا و افزایش ارزش های درونی از رویکردهای خاص تربیت بدنی در این مرکز آموزشی است.

این استاد دانشگاه صنعتی کرمانشاه حضور اساتید مربوطه با یونیفرم های ورزشی در کلاس های تربیت بدنی را مهم و تاثیرگذار خواند و تصریح کرد: انتخاب اساتید مجرب و اهمیت به ایجاد فضای ورزشی با هدف گسترش فرهنگ ورزش و نشاط در کلاس های تربیت بدنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه از ویژگی های بارز جایگاه ورزش در این دانشگاه است.

احداث سالن ورزشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه منوط به احداث دانشکده انرژی است

پار با اشاره به فعالیت دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه دررشته های ورزشی مورد علاقه خود درسالن های سطح شهر به علت فقدان سالن ورزشی دراین مرکزآموزشی، خاطر نشان کرد: احداث سالن ورزشی چند منظوره با امکانات لازم منوط به احداث ساختمان دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی کرمانشاه است.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه افزود: پیشرفت ورزش در این مرکز آموزشی منوط به حمایت بیشتر مسئولان این استان درسفر سوم هیئت دولت به کرمانشاه است، لذا در این راستا دانشگاه صنعتی کرمانشاه جهت احداث دانشکده 25 هکتار زمین در محل اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی اختصاص داده است که امیدواریم با تصویب به مرحله اجرا در آید.

پار حمایت و پی گیریهای استاندار کرمانشاه از ورزش های همگانی در سطح استان را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: انتظار می رود استاندار کرمانشاه به موضوع ورزش در دانشگاه صنعتی کرمانشاه توجه وی‍‍‍ژه ای داشته باشند.

دو پروژه ورزشی در سفر سوم رئیس جمهور به کرمانشاه ارائه می شود

این استاد دانشگاه صنعتی کرمانشاه با اشاره به پروژه های پیشنهادی این دانشگاه در سفر سوم رئیس جمهور به این استان، اظهار داشت: راه اندازی "سالن چند منظوره " و "زور خانه" از پروژه های ورزشی پیشنهادی دانشگاه صنعتی کرمانشاه است، لذا امیدواریم با حمایت بیشتر نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی این دو طرح با هدف افزایش فرهنگ تندرستی و سلامتی تصویب شود.

پار پذیرش نمایندگی فوتبال راه آهن در کرمانشاه را از مصوبات محقق نشده درسفر دوم هیئت دولت به کرمانشاه عنوان نمود و گفت: پی گیری و حمایت های خاص توسط نمایندگان از این طرح با توجه به پتانسیل های بالای استان کرمانشاه باعث می شد ورزشکاران کرمانشاه حضور فعال و پر رنگی در حوزه ورزش داشته باشند.

وی در ادامه جذب و حمایت نمایندگی یکی از رشته های ورزشی در استان کرمانشاه توسط نمایندگان و مسئولان این استان را برای مطرح شدن کرمانشاه در ورزش در سطح ملی و بین المللی را مهم ارزیابی کرد.

"رشته مهندسی ورزش" سال 92 در دانشگاه صنعتی کرمانشاه تاسیس می شود

مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه از تاسیس " رشته مهندسی ورزش " در مهر ماه سال 92 دراین دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: در صورت جذب اساتید مجرب در "رشته مهندسی ورزش" در این دانشگاه تا سال92، دانشگاه صنعتی کرمانشاه به عنوان دومین مرکز آموزشی کشور موفق به تحقق این مهم می شود.

پار در خصوص برنامه های در دست اجرا در حوزه ورزش در دانشگاه صنعتی کرمانشاه نیز گفت: این مرکز آموزشی با هدف افزایش دانش عمومی دانشجویان خود برگزاری کلا س ها و کارگاه های آموزشی تخصصی با موضوعات حرکات اصلاحی بدن، تغذیه و سلامتی، همچنین بهینه کردن اوقات فراغت با حضور و وجود اساتید گزینش شده درسال آتی در دست اجرا دارد.

این استاد دانشگاه صنعتی کرمانشاه با اشاره به توسعه ورزش در آحاد جامعه نیز اظهار داشت: بکارگیری ست های ورزشی در سطح پارک های استان کرمانشاه و استمرار ورزش همگانی به همت دستگاه های ذیصلاح در سلامت و تندرستی جامعه بسیار تاثیر گذار است.

پار در ادامه گفت: اهدای لباس های ورزشی به تعداد بیشتری از شرکت کنندگان در مسابقات ورزشی همگانی بسیار تاثیر گذارتر از اهدای هدیه خاص به یک نفر است.

وی افزود: ارائه رشته های جدید ورزشی برای گروه های سنی مختلف با توجه به کمبود امکانات لازم و هزینه های زیاد رشته های ورزشی در سطح این استان در ارتقا شاخص سلامتی و نشاط می تواند موثر واقع شود.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه با بیان اینکه عدم تحرک یکی ازعوامل افزایش آمار بیماریهای قلبی عروقی درفصل زمستان است، اظهار داشت: افزایش مدیریت ورزش توسط ادارات مربوطه درسطح استان کرمانشاه ازعوامل ایجاد بستر مناسب درافزایش فرهنگ نشاط و سلامتی درمیان آحاد مردم است.

وزیر آموزش و پرورش مرد سال ورزش ایران

پار وزیر آموزش و پرورش را به دلیل اهمیت دادن به جایگاه ورزش در مدارس ، مرد سال ورزش کشور خواند و گفت: استخدام کارشناسان تربیت بدنی در مدارس ابتدایی در مهر ماه امسال و دستور اجرای طرح شنا برای دانش آموزان توسط وزیر آموزش و پرورش آینده روشنی برای این قشر و کشورمان را رقم می زند.

این استاد دانشگاه صنعتی کرمانشاه عدم وجود سالن چند منظوره با امکانات لازم در مدارس را یکی از نقاط ضعف مدارس سطح کشورعنوان و تصریح کرد: وجود این ضعف و محدودیت های ایجاد شده در مدارس در حوزه ورزش همت دستگاه های مربوطه برای احداث سالن های ورزشی چند منظوره را می طلبد.

پار نتیجه گرا بودن مردم در رشته های تخصصی مورد علاقه خود و عدم اطلاع کافی خانواده ها برای ترغیب فرزندان شان به ورزش را از ضعف های بزرگ حوزه ورزش کشورعنوان کرد.

حضور وزیر در وزارت ورزش این حوزه را ارتقا می دهد

مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در خصوص ادغام وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان نیز اظهار داشت: حضور و وجود یک وزیر در وزارت ورزش کشور در تخصیص بودجه و نظارت بیشتر به این حوزه بسیار موثر است.

این استاد دانشگاه صنعتی کرمانشاه خاطر نشان کرد: اگر در وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان، ورزش به عنوان یکی از معاونت های این وزارت خانه تلقی شود ورزش کشور را از نیل به جایگاه بالاتر خود باز می دارد.

پار،مصرف داروهای نیروزا در میان ورزشکاران را خارج از عدالت و اخلاق ورزشکاری دانست و گفت: این امر به مقوله فرهنگ و روان ورزشکار مرتبط می شود به طوری که افزایش حجم و هیکل برای برخی از ورزشکاران یک هدف است.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه استفاده از مکمل غذایی از نیازهای ورزشکاران محسوب می شود، تصریح کرد: ورزشکاران می توانند با کسب دانش کافی و افزایش آگاهی خود در مراکز آموزشی این رفتارغیر اخلاقی را ریشه کن کنند.