انجمنهای حمایت از مصرف کننده در همدان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علیرضا شجاعی در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به اینکه طبق قانون انجمن های حمایت از مصرف کننده باید در سطح شهرستان، استان و ملی تشکیل شود، گفت: این انجمن ها وظیفه رسیدگی به شکایات مردم در خصوص تخلفات صنفی را بر عهده دارند.

شجاعی افزود: فراخوان اولیه برای تشکیل این انجمن ها اعلام شده و تا پایان اسفند ماه سالجاری انجمن حمایت از مصرف کننده در استان همدان تشکیل می شود.

وی اضافه کرد: این انجمن ها با رسیدگی به تخلفات صنفی و تشکیل پرونده کمک حال سازمان بازرگانی خواهند بود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان همدان با بیان اینکه سال آینده، سال نهضت کاهش قیمت ها خواهد بود، گفت: باید تا 20 فروردین سال آینده باید به طور میانگین شاهد کاهش قیمتی معادل پنج تا 20 درصد در هر کالا باشیم.

تفاهم نامه همکاری اتحادیه های صنفی همدان و بازرگانی امضا شد

وی با اشاره به عقد تفاهم نامه ای با برخی از اتحادیه های استان همدان مبنی بر کاهش قیمت های خدمات این مراکز، اظهار داشت: در این راستا با اتحادیه تالارهای پذیرایی، فروشندگان پوشاک، قنادها و میوه فروش ها تفاهم نامه امضا شده است.

وی از همکاری 450 ناظر و بازرس افتخاری با سازمان بازرگانی همدان خبر داد و گفت: تا کنون 60 درصد گزارش های ارسالی از سوی ناظران افتخاری سازمان واقعی بوده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه همزمان با اجرای هدفمندی یارانه ها 22 گروه کالایی مشتمل بر 45 کالا در اولویت نظارت و بازرسی قرار گرفتند، گفت: دولت واحدهای تولیدی را موظف به اعلام ذخیره موجود کرده و در این راستا تاکنون بیش از 400 واحد مقدار کالای موجود در انبارها و سردخانه ها را به سازمان اعلام کرده اند.

وی اضافه کرد: بازرسان سازمان هر ماه در دو نوبت موجودی انبارها را کنترل کرده و بدون اعلام قبلی نیز از انبارها بازدید می کنند.

مانور نوروزی در همدان اجرا می شود

وی در ادامه از اجرای مانور نوروزی توسط سازمان بازرگانی از یکم اسفند تا 10 اردیبهشت سال آینده خبر داد و گفت: همزمان با اجرای مانور کنترل بازار در حین اجرای هدفمندی یارانه ها مانور نظارتی نوروز نیز اجرا می شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان همدان افزود: کالاهای اولویت دار و مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال نظیر آجیل، شکلات و شیرینی و کیف و کفش در این مانور به طور جدی تر در کنار دیگر اقلام مورد بازرسی قرار می گیرد.

وی در ادامه به بحث مبارزه با قاچاق کالا در همدان پرداخت و گفت: برای مبارزه با این پدیده با مجامع امور صنفی همدان برای شناسایی واحدهای عرضه کننده پوشاک خارجی بدون مجوز هماهنگی شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان همدان با بیان اینکه در این راستا بازار موبایل، مانیتور و تلویزیون پلاسما و ال سی دی تحت کنترل در آمد، گفت: در زمینه قاچاق سیگار نیز برخوردهای جدی انجام شده است.