به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست ضمن آسیب‌شناسی اجرا در شبکه‌های سیما، راهکارهای بهترشدن اجرای تلویزیونی بررسی می‌شود.

قرار است در این نشست علی دارابی معاون سیما ضمن تبیین ضرورت‌های اجرای موثر در سیما، انتظارات رسانه ملی را ازمجریان تلویزیون بازگو کند. همچنین مجریان در این نشست فرصتی خواهند داشت که مسائل مرتبط با حوزه کار را مستقیم با معاون سیما درمیان بگذارند.

اهمیت نقش آموزش و پژوهش در اجرای تلویزیونی و بایدهای آن در رسانه ملی، مشخصات مجری کارآمد و مطلوب در این رسانه و توجه به ابتکارات ازدیگرموضوعات مهم مطرح دراین جلسه است.

در نخستین نشست صمیمی معاون سیما با مجریان تلویزیون از پیشکسوتان اجرا و مجریان موفق شبکه‌ها تقدیر می‌شود. این نشست صبح پنجشنبه 12 اسفندماه در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

