جایزه "شهید غنی پور" از جنس مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده و پژوهشگر عنوان کرد: در شرایط فعلی که موضوعات ادبی از قبیل جشنواره‌ها، جوایز و سایر مقولات مرتبط با آن همچون کتاب و کتابخوانی چندان مورد توجه عموم نیست، اینکه یک جایزه می‌تواند با مردم ارتباط برقرار کند امر بسیار مهمی است.

ناصری با انتقاد از وضعیت نامطلوب جوایز ادبی سطح کشور یادآور شد: جشنواره‌های ما عموما یک‌سویه‌نگر هستند و به دلیل رویکردهای خاص خود تمام جوانب یک اثر را در نظر نمی‌گیرند و این به سیر ادبیات در کشور لطمه وارد می‌کند.

نویسنده رمان "کافر کوب" نقد موجود در ایران را نوعی "نان به یکدیگر قرض دادن" دانست و گفت: منتقدان ما به جای آن که به کندوکاو در متن آثار بپردازند، دوستیها و دشمنیهای خود را وارد حیطه نقد می‌کنند و با تعریف و تعارف مانع از بروز انتقادهای جدی می‌شوند.

ناصری ابراز امیدواری کرد که داوریهای آگاهانه و عادلانه جایزه "شهید غنی‌پور" بتواند به سطحی برسد که به عنوان یک الگو در جامعه معرفی شود تا از این رهگذر وضعیت نابسامان نقد نیز بهبود یابد.

آیین اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان دهمین جشنواره "شهید حبیب غنی‌پور" روز یکشنبه 15 اسفند از ساعت 16 در تالار مهر حوزه هنری برگزار می‌شود.