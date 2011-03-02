تصویر شعله عظیم خورشیدی که از کنار زمین گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رصدهای علمی معمولا زمانی ارزشمند می شوند که در زمان و مکانی مناسب پدیده ای شگفت انگیز را به تصویر بکشند، چه این امر حساب شده و دانسته باشد و چه غیر عمد.

رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا نیز در پی یک خوش شانسی و با یک چرخش مناسب توانست تصویری زیبا و شفاف را از یک شعله خورشیدی عظیم از نوع M 3.6 به ثبت برساند.

تصاویر پی در پی که از این رویداد به ثبت رسیده اند در نهایت فیلم 16 ثانیه ای را به وجود آورده اند که در آن پدیده ای 90 دقیقه ای با سرعت یک فریم در 24 ثانیه ثبت شده است. در این فیلم تصویری با زمان غیر واقعی از انفجار خورشیدی خلق شده است که در آن مواد مذاب خورشیدی در حرکتی یکپارچه از سطح خورشید به بالا فوران کرده و دوباره بر روی سطح خورشید فرود می آیند.

بر اساس گزارش ناسا، بر خلاف شعله خورشیدی که ماه گذشته منجر به بروز اختلال در ارتباطات زمینی شده و شفقهای شمالی زیبایی را خلق کرد، جهت شعله روز چهارشنبه به سوی زمین نبوده و خطری زمین را تهدید نمی کند.