  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۲

قدرت نمایی دوباره خورشید/

تصویر شعله عظیم خورشیدی که از کنار زمین گذشت

تصویر شعله عظیم خورشیدی که از کنار زمین گذشت

رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا برای بار دیگر موفق به رصد شعله خورشیدی عظیمی شد که این بار، این شعله زمین را تهدید نکرده و جهت آن با سیاره زمین متفاوت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رصدهای علمی معمولا زمانی ارزشمند می شوند که در زمان و مکانی مناسب پدیده ای شگفت انگیز را به تصویر بکشند، چه این امر حساب شده و دانسته باشد و چه غیر عمد.

رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا نیز در پی یک خوش شانسی و با یک چرخش مناسب توانست تصویری زیبا و شفاف را از یک شعله خورشیدی عظیم از نوع M 3.6 به ثبت برساند.

تصاویر پی در پی که از این رویداد به ثبت رسیده اند در نهایت فیلم 16 ثانیه ای را به وجود آورده اند که در آن پدیده ای 90 دقیقه ای با سرعت یک فریم در 24 ثانیه ثبت شده است. در این فیلم تصویری با زمان غیر واقعی از انفجار خورشیدی خلق شده است که در آن مواد مذاب خورشیدی در حرکتی یکپارچه از سطح خورشید به بالا فوران کرده و دوباره بر روی سطح خورشید فرود می آیند.

بر اساس گزارش ناسا، بر خلاف شعله خورشیدی که ماه گذشته منجر به بروز اختلال در ارتباطات زمینی شده و شفقهای شمالی زیبایی را خلق کرد، جهت شعله روز چهارشنبه به سوی زمین نبوده و خطری زمین را تهدید نمی کند.

کد مطلب 1264351

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها