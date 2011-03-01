ایران و چین می توانند در برقراری نظم نوین عادلانه و انسانی نقش آفرین باشند

به گزارش خبرگزاری مهر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز سه شنبه در دیدار سفیر جدید جمهوری خلق چین با اشاره به اینکه دو کشور مشترکات فراوانی در عرصه های فرهنگی ، سیاسی و ‌اقتصادی دارند اظهار داشت : توسعه همکاری های همه جانبه با چین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بالایی برخوردار است و بخصوص در شرایطی که جهان در آستانه تحولات بزرگی قرار دارد افزایش همکاری های دو کشور نقش و اهمیت ویژه ای یافته است.

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و چین ظرفیت های فراوانی برای افزایش همکاری در بخش های گوناگون دارند که استفاده از این ظرفیت ها به نفع همه است ، گفت : نظام حاکم بر جهان کهنه و پوسیده بوده و ناعادلانه بودن آن هم بر همگان آشکار شده است و در شرایط کنونی جهان نیازمند نظم جدید انسانی و عادلانه است که ایران و چین می توانند در تعریف و برپایی این نظم، همکاری های مفیدی به نفع بشریت انجام دهند .

رئیس جمهور گفت : ایران و چین با همکاری یکدیگر می توانند پایه های روابط گسترده اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی را بنا گذاشته و از سوی دیگر باعث شوند که نظام جدید جهانی سریعتر ،کاملتر و بهتر انجام شود.

سفیر جدید جمهوری خلق چین نیز پس از تقدیم استوارنامه خود با اشاره به اینکه ایران کشور متمدن و بزرگی در منطقه خاورمیانه است و از جایگاه مهمی در امور منطقه ای و بین المللی و بخصوص در جهان اسلام برخوردار است ، گفت : چین در آستانه چهلمین سالگرد برقراری روابط سیاسی با ایران بدنبال تقویت رایزنی بین مقامات بلند پایه دو کشور، افزایش تبادلات اقتصادی و تحکیم همکاری در مسائل مهم بین المللی با جمهوری اسلامی ایران است .

وی با بیان اینکه چین دستاوردهای دولت ایران در اصلاحات مهم اقتصادی در زمینه هدفمند کردن یارانه ها و توسعه اقتصاد ملی و ارتقاء سطح زندگی مردم ایران را موفقیت آمیز ارزیابی می کند ، گفت : امروز ایران با سرعت در همه زمینه ها در حال پیشرفت است و چین در چنین شرایطی بسط و تقویت همکاری های دوستانه با ایران را به نفع منافع دو ملت و صلح و رشد آسیا و جهان می داند .

سفیر جدید جمهوری خلق چین در ادامه با اشاره به اهمیت تحکیم هر چه بیشتر روابط دوکشور درعرصه های مهم سیاسی و بین المللی، گفت: مناسبات ایران و چین در امور بین المللی طی سالهای اخیر بیش از گذشته تقویت شده و امروز دو کشور با احترام متقابل از حقوق یکدیگر در سطوح بین المللی حمایت می کنند.

وی همچنین بر فعال کردن تمام پتانسیل های موجود و افزایش همکاری های دو کشور در زمینه های گوناگون اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد .