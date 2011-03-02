رکود رزرو هتلها برای ایام عید

جعفر عطار به خبرنگار مهر گفت: شهر مشهد که نخستین مقصد سفر گردشگران است امسال تنها 40 درصد اشغال تخت داشت در ایام اربعین نیز 10 درصد و اکنون تنها 7 درصد اشغال اتاق دارد.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر سابقه نداشته که هتلهای مشهد در مناسبتهای خاص با افت شدید حضور مسافر مواجه باشند. این در حالی است که شهر مشهد همیشه در ایام تعطیلات جزو نخستین شهرهای پر مسافر و مقصد گردشگران بوده است.

عطار گفت: هتلداران نمی توانند قیمت اتاقها را در ایام نوروز بالا ببرند چون در آن صورت همین تعداد مهمان را هم نخواهند داشت. بنابراین اتحادیه هتلداران خراسان رضوی از هتلداران خواسته قیمتهای خود را افزایش ندهند.

وی با بیان اینکه هتلداران از یک سو با عدم افزایش قیمت اتاق هتل مواجه اند و از سوی دیگر با رکود مسافر، اظهار کرد: هر سال هتلداران با فرا رسیدن ایام نوروز به تجهیز اتاقها و سیستمهای هتل خود می پرداختند اما امسال در یک دو راهی قرار گرفته اند و نمی دانند با این روند افزایش قیمتها در سفر و کاهش مسافرتها باید چه کار کنند.