به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران با اشاره به طرح نوروزی سال 90 پلیس راهور گفت: طرح نوروزی امسال شامل دو بخش است که بخش اول از اوایل اسفندماه آغاز و تا 25 اسفند ادامه دارد و بیشتر شامل سفرهای درون شهری برای خریدهای نوروزی است که این سفرها تا حد چشمگیری افزایش می‌یابد.

وی گفت: عمدتاً بالاترین حجم سفرهای درون شهری در هفته آغاز مهر و ماه اسفند است.

رئیس پلیس راهور افزود: مرحله اصلی طرح نوروزی از 25 اسفندماه آغاز و تا 15 فروردین سال آینده ادامه دارد که این طرح با رزمایش پلیس راهور آغاز می‌شود.

سردار مومنی تصریح کرد: امسال 500 هزار نفر در قالب طرح نوروزی ساماندهی و به کارگیری می‌شوند اما افرادی که در طرح نوروزی با پلیس همکاری می‌کنند بیش از این تعداد هستند.

استفاده از پرنده‌های فوق سبک در طرح نوروزی امسال

وی گفت:‌ در طرح نوروزی امسال از 30 فروند بالگرد برای کنترل بار ترافیکی استفاده می‌شود که تعداد این بالگردها در سال گذشته 10 فروند بود.

رئیس پلیس راهور افزود: همچنین در سال جاری برای اولین بار از پرنده‌های فوق سبک برای کنترل بار ترافیکی استفاده می‌شود.

فعالیت 6 میلیون همیار پلیس در طرح نوروزی

وی تصریح کرد: ‌در طرح نوروزی امسال 6 میلیون نفر از دانش‌آموزان با عنوان همیار پلیس فعالیت می‌کنند.

سردار مومنی افزود: در 23 اسفندماه با برگزاری رزمایش آماده باش همیاران پلیس فعالیت این افراد آغاز می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین 30 هزار معلم نیز در طرح نوروزی امسال به عنوان فرهنگ‌یاران ترافیک با پلیس همکاریمی کنند و به ایجاد امنیت ترافیکی می‌پردازند.

بکارگیری 10 هزار دهیار در طرح نوروزی

رئیس پلیس راهور گفت: در طرح نوروزی سال گذشته نقاط ضعفی وجود داشت که شامل نقاط روستایی و حاشیه می‌شود که برای برطرف کردن این نقطه ضعف اقدام به بکارگیری دهیاران در روستاها کردیم.

وی تصریح کرد: در طرح نوروزی امسال 10 هزار دهیار با پلیس همکاری می‌کنند

افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک

سردار مومنی گفت: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و افزایش خرید و فروش خودرو از سوی مردم ساعت کار مراکز تعویض پلاک افزایش می‌یابد و تا 14اسفند ماه این مراکز تا ساعت 16:30 خدمات ارائه می کنند.

وی افزود: تا پایان اسفندماه ساعت کاری مراکز تعویض پلاک تا ساعت 18 افزایش می‌یابد و در صورت لزوم این مراکز ملزم به فعالیت تا ساعت بیشتر هستند.

افزایش 10 درصدی سفرها در نوروز

رئیس پلیس راهور تصریح کرد:‌ با توجه به این که در ایام نوروز هر ایرانی حداقل یک بار به سفر می‌رود پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری میزان سفرها 10 درصد افزایش یابد.

وی افزود: مردم باید سوخت خورد را مدیریت کنند تا در ایام نوروز با مشکل مواجه نشوند.

سردار مومنی گفت:‌ در نوروز سال گذشته بیشتر تصادفات ناشی از واژگونی به علت خستگی و خواب آلودگی بود بر همین اساس از مردم درخواست می کنیم تا در این شرایط به مسافرت نروند.

نصب کیسه هوا از سال 90 اجباری است

وی اضافه کرد: نصب کیسه هوا در خودروهای سواری تولید داخل براساس قانون اجباری است و پلیس نیز مجری قانون است.

رئیس پلیس راهور گفت: خودروسازان چند سالی مهلت داشتند تا زمینه اجرای این قانون را فراهم کنند بر همین اساس از سال اول برنامه پنجم توسعه این قانون اجباری شده و پلیس با متخلفان برخورد می‌کند.

افزایش 3 درصدی کشته‌ها در سال جاری

وی افزود: در ده ماه سال جاری با وجود شماره گذاری یک میلیون و 300 هزار خودرو و ورود یک و نیم میلیون راننده جدید میزان تصادفات 9 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهور گفت: علیرغم کاهش تصادفات تعداد کشته‌ها در دهه ماهه حدود 3 درصد افزایش داشته است.

توقیف 3 روز خودروهای متخلف در نوروز

وی تصریح کرد: در ایام نوروز با تخلفات حادثه ساز مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، حرکات آکروباتیک و استفاده نکردن کمربند ایمنی که موجب بروز سوانح جرحی و فوتی می‌شود به طور جدی برخورد می‌شود.

سردار مومنی گفت: افرادی که به علت این تخلفات متوقف شوند خودروی آنان به مدت سه روز توقیف می‌شود.

وی با اشاره به نصب ترمز ای بی اس در خودروها گفت: در سال جاری اعلام کردیم که خودروهایی که مقررات ایمنی را رعایت نکنند و ترمز ای بی اس را در خودروهای تولیدی نصب نکنند در پایان سال مجوز شماره گذاری سال 90 را نمی‌گیرند.

رئیس پلیس راهور گفت: تا کنون نیز طبق قانون عمل کردیم و به افرادی که این نکات را رعایت نکرده‌اند مجوز ندادیم.

وی با اشاره به قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی گفت: تنها بند باقی مانده از این قانون نیز پس از اصلاح در مجلس برای تایید به شورای نگهبان ارجاع داده شده است که پس از تایید نهایی اجرایی می‌شود.

خودروهای تولید 90 در صورت نداشتن کیسه هوا در تصادفات مقصرند

سردار مومنی افزود: طبق این قانون هر خودرویی که تولید سال 90 باشد و کیسه هوا در آن نصب نشده باشد، در تصادفات مقصر شناخته شده و خودروساز موظف به پرداخت جریمه می‌شود.

بررسی خودروی فراز به اتمام نرسیده است

وی با بیان اینکه خودروی فراز در همان شرکت تولید کننده شرکت هوو تولید شده و همان نام را دارد، گفت: این خودرو در دست بررسی است تا مشخص شود که آیا همان ایرادات خودروی هوو را دارد یا خیر. اما هنوز این بررسی‌ها کامل نشده است.

رئیس پلیس راهور گفت: امیدواریم با همکاری مسئولان دیگر چنین خودروهای ناایمنی دیگر وارد کشور نشود.