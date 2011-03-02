انتقاد از کیفیت پایین خدمات بیمه ای و درمانی در ایران

عباس اورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مقایسه خدمات بیمه ای و درمانی در ایران با سایر کشورها گفت: ایران در بین کشورهای در حال توسعه جزء معدود کشورهایی است که بیش از 90 درصد پوشش بیمه ای و درمانی دارد به همین دلیل می توان گفت از نظر اقدامات کمی کشور ما جزء بهترینها است.

وی به تعهدات بیمه های اجتماعی اشاره کرد و افزود: از نظر تنوع بیمه های اجتماعی مانند بیمه بیکاری، بازنشستگی، از کارافتادگی، بیمه دوران بارداری و... ایران هم سطح کشورهای دیگر و جزء 10 کشور اول دنیا است اما از نظر کیفی این بیمه ها تعهداتشان کم است.

اورنگ با بیان این مطلب که کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی در ایران پایین است، تاکید کرد: دولت باید در این زمینه اقدامات و نظارت کافی را با تشکیل کمیته ای انجام دهد و خدمات تخصصی تر صورت گیرد.

به گفته مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی، از نظر کیفی بیمه ها از عمق و سطح قوی و خوبی برخوردار نیستند.

اورنگ با اشاره به اینکه مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است، گفت: در کشور ما حقوق دو سال آخر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی است اما در کشورهای دیگر متوسط سنوات را طی سالها محاسبه می کنند.

وی تاکید کرد: حقوق بازنشستگان در ایران کم و غیر منطقی است که البته یکی از دلایل آن به تورم باز می گردد.