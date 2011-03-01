به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر الامارات امارات ضمن بیان مطلب فوق افزود: کار تیم ذوب‌آهن امسال از سال گذشته بسیار سخت‌تر است زیرا از یکسو باید از نایب قهرمانی سال گذشته خود دفاع کنیم و از سوی دیگر برابر تیم‌هایی که با انگیزه بالاتر برابر تیم نایب قهرمان بازی می‌کنند، به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم.

وی با طرح این موضوع که "تیم‌هایی چون الامارات بسیار خطرناک هستند"، افزود: با آنالیز بازی‌های گذشته تیم الامارات، اطلاعات بسیار خوبی را از این تیم کسب کرد‌ه‌ام. بازیکنان این تیم در زمین بسیار پرجنب و جوش و فعال هستند و از نظر بدنی هم شرایط بسیار خوبی دارند. آنها بسیار جنگنده و جویای‌نام بوده و قطعا مقابل ما از پیش بازنده نخواهند بود.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان تیم الامارات را تیمی باهوش، زیرک و با قدرت خواند و خاطرنشان کرد: بازیکنان این تیم در ضدحملات عملکرد خوبی دارند، با صبر و حوصله بازی را آغاز می‌کنند و با تداوم برای دستیابی به هدف‌های مورد نظرشان پیش می‌روند.

وی اضافه کرد: قطعا بازیکنان ذوب آهن تیم الامارات را دست کم نگرفته و برابر آنها عجولانه بازی نخواهند کرد. ضمن اینکه بازی در خانه ما را فریب نمی‌دهد زیرا به این پیروزی در شروع لیگ قهرنانان آسیا به شدت نیاز داریم.

منصور ابراهیم‌زاده در پایان گفت: من و بازیکنان ذوب‌آهن هرگز به تیم الامارات به عنوان تیمی لیگ دسته‌اولی نگاه نمی‌کنیم و هر حریفی برای ما قابل احترام است.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن ایران و الامارات امارات در هفته نخست رقابت‌‎های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 فردا چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.