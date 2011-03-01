گزارش کمیته بررسی ابعاد فتنه و حوادث 25 بهمن فردا قرائت می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به درخواست قاطع نمایندگان و دستور رئیس مجلس برای تشکیل کارگروهی از 5 کمیسیون تخصصی مجلس اظهار داشت: این کمیته به ریاست رئیس کمیسیون اصل 90 گزارش خود را درباره تحلیل جریان فتنه و حوادث 25 بهمن و نحوه برخورد با سران فتنه که در شرایط حساس دست به اقدامات غیر قابل توجیه و در تقابل با نگاه امام زدند به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده است.

وی گفت: این گزارش در جلسه فردای مجلس به استناد ماده 116 آیین نامه داخلی در دستور کار قرار خواهد گرفت و با اصلاحیه ای فردا قرائت خواهد شد.

به گزارش مهر، در ساعت اولیه آغاز جلسه علنی امروز مجلس محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر و مهدی کوچک زاده نماینده تهران در تذکراتی نسبت به عدم قرائت این گزارش در جلسه امروز و در دستور کار قرار نداشتن آن انتقاد کرده بودند.