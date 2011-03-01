تولید ادبی در زمینه دفاع مقدس نیاز به زیرساخت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از سه کتاب "چریک چمران"، "باغ سوخته" و "دلتنگی‌های سربازان توپ" صبح امروز سه‌شنبه 10 اسفند با حضور سرهنگ حسن رسولی منفرد معاون ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، نویسندگان و مولفان این سه کتاب و جمعی از اهالی قلم در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

رسولی منفرد در این برنامه گفت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به مثابه ماموریت و مسئولیت اصلی خود که فعالیت فرهنگی و اشاعه فرهنگ شهادت است، اقدامات زیادی انجام می‌دهد که از جمله آن می‌توان به انتشار مجموعه‌های شعر، خاطره، داستان و رمان اشاره کرد.

وی گفت: گاهی ممکن است سوالاتی از این دست مطرح شود که این کتاب‌ها چه استفاده‌ای دارد وقتی کسی آن‌ها را مطالعه نمی‌کند؟ البته بخشی از سخنان این‌چنینی صحیح است ولی در تمام جهات این حرف‌ها درست نیست. اعتقادم بر این است که برای سرودن شعر یا خلق داستان و رمان در این زمینه احتیاج به یک مبنا و زیرساخت‌هایی وجود دارد که مهمترین این زیرساخت‌ها تدوین خاطرات است.

رسولی افزود: خاطرات به دلیل موقعیتشان، تخلیل درونشان و دیگر مشخصه‌ها می‌توانند مبنای دیگر تولیدات ادبی عرصه دفاع مقدس قرار گیرند. در برخی از برنامه‌ها به شاعران و نویسندگان جوان می‌گویم که اگر می‌خواهید شعر یا نوشته‌هایتان، خوب و ارزشمند شود، باید مطالعه خود را به خصوص در زمینه خاطره، افزایش دهید.

معاون ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ادامه داد: اگر کسی با قالب آشنا باشد می‌تواند خاطره خود را در هیبت یک کتاب منتشر کند. اخیراً استقبال از کتاب‌های خاطره و روایی زیاد بوده و در تولیدات امسال بنیاد، این‌گونه کتاب‌ها بیشترین سهم را دارند. کتاب‌های خاطرات راه خود را باز کرده و کار خود را خواهد کرد و قطعاً از این حرف که کسی این کتاب‌ها را نمی‌خواند، دلتنگ نخواهیم شد.